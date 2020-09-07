Боевики Хафтара нарушили  перемирие 180 раз
ПОЛИТИКА
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Боевики Хафтара нарушили  перемирие 180 разВ ответ на действия незаконных вооруженных групп Хафтара правительственные ВВС Ливии за последние 6 дней нанесли 35 авиаударов по позициям противника на западе, юге и востоке Триполи
Фото: AA / Others
7 сентября 2020 г.

Незаконные вооруженные формирования с востока Ливии, подконтрольные генералу Халифе Хафтару, нарушили объявленное 21 марта перемирие 180 раз. Об этом сообщил пресс-секретарь ливийского правительства Мухаммед Кунуну.

По его словам, в ответ на действия боевиков правительственные ВВС за последние 6 дней нанесли 35 авиаударов по позициям противника на западе, юге и востоке Триполи.

Кунуну отметил, что в настоящее время проводятся операции для пресечения логистической поддержки позициям боевиков Хафтара, дислоцированным вокруг Триполи. Он также добавил, что в годовщину начала наступления сил Хафтара на столицу правительство Ливии призывает международное сообщество выполнить свои обязательства и призвать к ответственности страны, поддерживающие военные преступления в Ливии, а также требует прекратить все контакты с Хафтаром.

Премьер-министр Ливии Файез Саррадж и политический союзник Халифы Хафтара – глава Палаты представителей в Тобруке Акиле Салих объявили 21 августа о соглашении по режиму прекращения огня в стране.

В соответствии с договоренностью, районы Сирт и Джуфра объявлены демилитаризованными зонами. Также планируется восстановление добычи и экспорта нефти в Ливии, вывод иностранных наемников из страны и проведение выборов в марте 2021 года.

Вопреки соглашениям, ранее позиции правительственных сил подверглись ракетному обстрелу 27 августа и 2 сентября.

После смерти Муаммара Каддафи в Ливии сформировалось двоевластие: на западе страны базируется признанное ООН правительство под руководством премьер-министра Фаиза Сараджа, а на востоке - временный кабинет, который находится под контролем мятежного военачальника Халифы Хафтара. С апреля 2019 года он безуспешно пытался захватить Триполи. Его активно поддерживают ОАЭ, Иордания, Египет и отчасти Франция.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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