Минюст США подтвердил, что начал уголовное расследование в отношении бывшего главы ЦРУ Джона Бреннана и бывшего директора ФБР Джеймса Коми. Их подозревают в правонарушениях, связанных с делом о предполагаемом вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году.

Как сообщили источники Fox News Digital, директор ЦРУ Джон Рэтклифф передал директору ФБР Кашу Пателю документы, свидетельствующие о возможной даче ложных показаний Бреннаном. Также утверждается, что ФБР рассматривает действия Бреннана и Коми как «заговор».

О начале расследования 8 июля сообщил телеканал Fox News, а на следующий день информацию подтвердило министерство юстиции США, не раскрыв подробностей. По данным The Washington Post, в материалах, переданных ФБР, речь идет об оценке разведданных 2017 года, на основании которых Бреннан заключил, что Россия стремилась помочь Дональду Трампу победить Хиллари Клинтон.

The New York Times отмечает, что пока неизвестно, будут ли Бреннану и Коми предъявлены официальные обвинения. По данным WP, бывший директор ФБР не контактировал со следствием. Его адвокат отказался от комментариев, как и представители ЦРУ и ФБР. Сам Бреннан также не ответил на запрос журналистов.

Трамп заявил, что ему ничего не известно о расследовании, кроме информации в СМИ, но подчеркнул: «По-моему, это очень нечестные люди. Я считаю, что они чертовски нечестны. И, возможно, им придется за это заплатить».

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила Fox News, что «рада» началу расследования.

Власти США ранее уже расследовали дело о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. Спецпрокурор Роберт Мюллер пришел к выводу, что Россия действительно вмешивалась, но связи между Трампом и Кремлем не нашел. Россия обвинения всегда отвергала.