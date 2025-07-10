Госсекретарь США Марко Рубио проведет переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях встречи министров иностранных дел АСЕАН в Куала-Лумпуре. Обе стороны подтвердили встречу, которая станет второй очной за последние месяцы. Первая прошла в феврале в Саудовской Аравии, когда администрация Трампа попыталась восстановить отношения с Москвой и способствовать прекращению войны в Украине.

Сейчас диалог между США и Россией развивается на фоне растущего недовольства Дональда Трампа позицией Владимира Путина. Несмотря на прежние попытки наладить контакт, Трамп на этой неделе резко осудил «пустые обещания» Кремля по миру. Он также заявил, что одобрил поставки оборонительных вооружений Киеву и рассматривает жесткие санкции против Москвы, включая пошлины в 500% на экспорт нефти, газа и урана.

Кремль отреагировал на угрозы Трампа сдержанно. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, Россия сохраняет спокойствие и продолжит искать пути к нормализации отношений с Вашингтоном. Однако уже на следующий день после объявления Трампа Москва нанесла по Украине самый массированный удар — 728 беспилотников единовременно атаковали небо Киева, Харькова, Днепра и Сум.

Как ожидается, Лавров и Рубио должны подготовить почву для возможной личной встречи президентов РФ и США. О подготовке этой встречи стороны говорят еще с февраля. В последний раз возможность встретиться у них была в начале июня в Стамбуле, где проходили российско-украинские переговоры. Однако Владимир Путин отказался лететь на встречу, отправив вместо себя делегацию во главе с Владимиром Мединским.

От Рубио ждут ответов

Пока Трамп балансирует между риторикой давления и попытками диалога, Рубио пытается дипломатически лавировать. Помимо встречи с Лавровым, госсекретарь проведет переговоры с коллегами из АСЕАН и высокопоставленными представителями Малайзии. Его миссия — усилить американское присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе, в традиционной вотчине Китая.

Однако визит осложнился обещанными Трампом пошлинами. Уже 1 августа они могут затронуть восемь из десяти стран АСЕАН, а также Южную Корею и Японию. Хотя Рубио не курирует торговлю напрямую, партнеры ждут от него ответов.

Но пока Азия не занимает центральное место во внешнеполитической риторике Трампа — внимание Белого дома по-прежнему приковано к Украине и Ближнему Востоку.

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