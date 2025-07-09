В Кремле «достаточно спокойно» относятся к тому, что президент США Дональд Трамп стал жестче высказываться по отношению к главе РФ Владимиру Путину, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Москва намерена продолжать диалог с Вашингтоном, несмотря на ужесточение американской риторики.

«Скажем так, у Трампа в целом достаточно жесткая стилистика», — объяснил Песков позицию российского руководства. Он добавил, что Москва продолжит «линию на починку изрядно поломанных двусторонних отношений» и рассчитывает на продолжение американских усилий по урегулированию конфликта.

Реакция Кремля последовала после заявлений Трампа о недовольстве действиями Путина. Американский президент заявил, что рассматривает возможность «устроить маленький сюрприз» России в ответ на продолжающиеся боевые действия на Украине. Ранее Трамп отмечал, что после разговора с Путиным в начале июля «не добился никакого прогресса».

Песков отметил заявления Трампа о том, что урегулирование конфликта оказалось сложнее ожидаемого. Россия ранее предупреждала, что решить конфликт «в одну ночь» невозможно, напомнил пресс-секретарь.

По словам чиновника, сейчас Россия ждет от Украины предложений по третьему раунду переговоров после встреч в Стамбуле 16 мая и 2 июня. Песков подчеркнул, что продолжение переговоров в интересах Украины, «потому что ситуация на земле меняется ежедневно». «Мы идем вперед. Каждый новый день украинской стороне придется соглашаться с новыми реалиями», — заявил он.