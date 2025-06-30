ВОЙНА В ГАЗЕ
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Еврейские поселенцы напали на израильских солдат
Еврейские поселенцы напали на израильских солдат
Еврейские поселенцы напали на израильских солдат / TRT Russian
30 июня 2025 г.

Незаконные израильские поселенцы атаковали военнослужащих вечером 28 июня возле форпоста рядом с деревней Кафр-Малик близ Рамаллы. По информации израильских СМИ, десятки поселенцев проигнорировали приказ покинуть закрытую военную зону и напали на солдат после задержания шестерых участников беспорядков.

Солдаты подверглись избиениям и удушению, армейские машины были повреждены. Как сообщают армейцы, нападавшие действовали с «особой жестокостью». Один из нападавших поселенцев — 14-летний подросток — получил огнестрельное ранение. Военные заявили, что стреляли в воздух по людям в масках, приняв их за палестинцев.

Факт стрельбы по еврейским поселенцам вызвал взрыв негодования в правящей ультраправой коалиции. Министр финансов Бецалель Смотрич назвал «применение огня против евреев — недопустимым и опасным прецедентом». Его соратник Цви Суккот заявил: «В евреев не стреляют. Особенно в пятницу вечером». Лимор Сон Хар Мелех, депутат от партии «Сила еврейства» обвинила армию в непонимании «кто враг».

Нападение произошло на фоне эскалации насилия. 26 июня около 50 поселенцев при поддержке армии ворвались в палестинскую деревню Кафр-Малик, подожгли дома и автомобили. Были убиты трое палестинцев, семеро ранены. 24 июня израильские оккупационные формирования застрелили 13-летнего палестинца.

По словам командира подразделения, пострадавшего от нападения, речь идет о тех же поселенцах, «что поджигали дома палестинцев всю неделю». Он сообщил о систематических угрозах со стороны поселенцев и о том, что большая часть их времени уходит на сдерживание «юношей с холмов», а не на борьбу с «палестинским терроризмом».

Премьер Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац осудили нападение на армию, назвав Израиль «государством закона».

Однако правозащитники обвинили власти в лицемерии, указав, что нападения на палестинцев годами оставались безнаказанными и только насилие против солдат вызвало публичную реакцию.

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