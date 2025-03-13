Больные дети в Газе на грани жизни и смерти из-за последствий блокады, введенной Израилем. Ограничение поставок гуманитарной помощи и закрытие пограничных переходов привели к нехватке топлива для генераторов в больнице «Друзья пациентов».

Директор больницы Саид Салах сообщил агентству «Анадолу», что отсутствие топлива и медикаментов угрожает жизням пациентов, особенно недоношенных детей, которым требуется специальный уход.

«За последние месяцы от переохлаждения погибли пять детей», — заявил Салах. По его словам, малыши поступали в критическом состоянии, и, несмотря на усилия врачей, спасти их не удалось. Он призвал международное сообщество оказать давление на Израиль для немедленного обеспечения больниц топливом и лекарствами.

Организация «Врачи без границ» (MSF) обвинила Израиль в использовании гуманитарной помощи как оружия войны. Последний раз три грузовика с медикаментами удалось доставить в Газу 27 февраля.

Ситуация обострилась после окончания 42-дневного перемирия 2 марта. Министр энергетики Израиля Эли Коэн объявил о немедленном прекращении поставок электричества в Газу.

С начала военных атак 7 октября 2023 года по 19 января 2024 года в Газе погибли более 61 тыс. палестинцев, еще 14 тыс. остаются под завалами. Около 2 млн человек стали вынужденными переселенцами.

Израильские удары уничтожили 88% инфраструктуры Газы, включая больницы, жилые дома и школы, где укрывались беженцы.