Турция и Азербайджан неоднократно проявляли солидарность в различных областях и продолжат тесное партнерство и взаимодействие, заявил председатель парламента Турции Мустафа Шентоп в ходе встречи со спикером парламента Азербайджана Сахибой Гафаровой в прошлую пятницу в Анкаре.

«Мы едины в горе и радости. Наши страны неоднократно демонстрировали солидарность в самых различных областях. Все официальные лица Турции, в частности глава государства, выражают поддержку позиции Баку, в том числе по вопросу незамедлительного освобождения оккупированных Арменией земель Азербайджана», - подчеркнул Шентоп.

Спикер турецкого парламента также дал высокую оценку позиции Азербайджана и по вопросу прав Турции в восточной части Средиземного моря. Шентоп напомнил о недавних высказываниях президента Ильхама Алиева, выразившего четкую поддержку Анкаре в ходе встречи с послом Греции в Баку Николаосом Пиперигосом.

Спикер отметил, что заявление азербайджанского лидера вызвало удовлетворение не только у официальных лиц Турции, но и у всего турецкого народа. Он добавил, что слова основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка: «Радость Азербайджана – наша радость, его печаль – наша печаль», а также изречение Гейдара Алиева: «Одна нация, два государства», являются залогом нерушимости турецко-азербайджанских связей.

Сахиба Гафарова, в свою очередь, выразила благодарность президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, председателю парламента Мустафе Шентопу и главе МИД Мевлюту Чавушоглу за отстаивание интересов Азербайджана на фоне агрессии Армении. Кроме того, Гафарова подчеркнула, что заявления президента Ильхама Алиева в ходе беседы с греческим послом отражают позицию всего азербайджанского народа.