США и Украина ведут подготовку к телефонному разговору между президентами — Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Об этом сообщили источники, знакомые с переговорами. По данным европейского дипломата, беседа должна состояться «очень скоро».

Ранее Вашингтон приостановил передачу Киеву ряда вооружений, включая перехватчики для комплексов Patriot. Эта пауза вызвала замешательство не только среди союзников США, но и в самой администрации. По информации шести источников, решение Пентагона не согласовывалось с Госдепартаментом, посольством США в Киеве и командой спецпредставителя Кита Келлога.

По информации NBC, заморозка поставок касается также ракет Stinger и 155-миллиметровых снарядов для гаубиц, обещанных Киеву еще при экс-президенте Джо Байдене. По словам источников, часть партии уже находилась в Польше на момент отмены передачи.

Член палаты представителей Майкл Маккол выразил сомнения, что вопрос обсуждали с госсекретарем Марко Рубио. Он указал на внутренние разногласия в Белом доме. Республиканец Брайан Фицпатрик потребовал провести брифинг и прояснить, почему срочная помощь оказалась заблокирована.

В администрации отвергли заявления о том, что пауза стала неожиданностью. Представитель Белого дома назвал эти сообщения «ложью». Он пояснил, что Минобороны пересматривает распределение помощи в соответствии с приоритетом «Америка прежде всего».

Госдепартамент также опроверг слухи о полной приостановке поддержки. Представитель ведомства Тэмми Брюс заявила, что Украина была уведомлена о решении, и подчеркнула, что «разговор, очевидно, имел место из-за важности Украины для США».

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении подтвердил, что Киев уточняет с Вашингтоном детали поставок оборонительной поддержки, включая компоненты ПВО.

«Так или иначе, мы должны обеспечить защиту для наших людей», — сказал он.