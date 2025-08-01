В пятницу, 1 августа, президент США Дональд Трамп уволил комиссара Бюро трудовой статистики Эрику МакЭнтарфер. Решение было принято спустя всего несколько часов после публикации июльского отчёта, показавшего резкое замедление роста числа рабочих мест в стране.

По официальным данным, в июле в экономике США было создано всего 73 тысячи новых рабочих мест, что значительно ниже ожиданий. Кроме того, ранее опубликованные показатели за май и июнь были пересмотрены в сторону понижения — в сумме на 258 тысяч рабочих мест. Такие цифры стали самым резким негативным пересмотром данных за последние годы.

«Нам нужны честные цифры по занятости! Я приказал немедленно уволить эту политическую ставленницу Байдена», — написал Трамп на своей платформе Truth Social.

Уолл-стрит встревожена

Это решение шокировало Уолл-стрит и вызвало беспокойство среди инвесторов и аналитиков. Многие эксперты считают, что вмешательство Белого дома в работу независимых статистических органов может подорвать доверие к официальным экономическим данным.

Тревогу усилило и то, что решение об увольнении последовало на фоне нарастающих опасений по поводу экономических последствий протекционистской политики Трампа, включая его новые тарифы. Ряд аналитиков уже предупреждают, что такие меры могут замедлить рост экономики и усилить инфляционное давление.