ПОЛИТИКА
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Байден предсказал «темные времена» для Америки
Бывший президент США Джо Байден заявил, что при администрации Дональда Трампа страну ждут «темные времена» и призвал защитить демократию
Байден предсказал «темные времена» для Америки
Джо Байден / AP
1 августа 2025 г.

Бывший президент США Джо Байден предупредил о «темных временах» для страны на фоне политики администрации Дональда Трампа. Об этом он заявил, выступая на съезде Американской ассоциации юристов в Чикаго. Его слова приводит издание Politico.

Хотя Байден напрямую не упомянул имя Трампа, он уже ранее называл его угрозой для демократии и верховенства закона.

«Вы не можете приукрасить это. Это темные времена», — сказал он.

Байден отметил, что Соединенные Штаты переживают «экзистенциальную борьбу», сопоставимую по масштабу с событиями 1960-х годов.

«Многие из вас боролись за то, чтобы эта страна соответствовала своим высшим идеалам. С тех времен у нас не было такой экзистенциальной борьбы — борьбы за то, кем мы являемся как нация, за права угнетенных групп, которые подвергаются сейчас резким нападкам», — подчеркнул он.

Экс-президент обвинил нынешнюю администрацию в попытках «стереть правду» и отметил, что конгресс утратил контроль над властью.

«Нам нужно взглянуть в лицо суровой правде: эта администрация стремится свести на нет все, чего мы добились за годы моей работы», — сказал Байден.

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Он раскритиковал действия властей в отношении иммигрантов, юридических фирм и средств массовой информации.

«Мы видим, как некоторых политиков радует зрелище того, как иммигрантов, законно находящихся в стране, увозят в наручниках, разлучая с семьями. Мы видим, как юридические фирмы поддаются давлению, уступают тирании, вместо того чтобы стоять на страже справедливости», — заявил бывший глава Белого дома.

Он также выразил уверенность, что США способны преодолеть текущий кризис.

«В истории нашей страны не было ничего, с чем мы не смогли бы справиться. Мы — единственная нация, которая выходит из каждого кризиса сильнее», — добавил он.

Байден также сообщил, что с ним продолжают советоваться политики из обеих партий, а некоторые европейские лидеры просят его «вмешаться» в текущий политический процесс в США.

«Я этого не делаю, но даю советы. Мне действительно было небезразлично то, что я делал», — заключил он.

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