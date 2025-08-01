Бывший президент США Джо Байден предупредил о «темных временах» для страны на фоне политики администрации Дональда Трампа. Об этом он заявил, выступая на съезде Американской ассоциации юристов в Чикаго. Его слова приводит издание Politico.

Хотя Байден напрямую не упомянул имя Трампа, он уже ранее называл его угрозой для демократии и верховенства закона.

«Вы не можете приукрасить это. Это темные времена», — сказал он.

Байден отметил, что Соединенные Штаты переживают «экзистенциальную борьбу», сопоставимую по масштабу с событиями 1960-х годов.

«Многие из вас боролись за то, чтобы эта страна соответствовала своим высшим идеалам. С тех времен у нас не было такой экзистенциальной борьбы — борьбы за то, кем мы являемся как нация, за права угнетенных групп, которые подвергаются сейчас резким нападкам», — подчеркнул он.

Экс-президент обвинил нынешнюю администрацию в попытках «стереть правду» и отметил, что конгресс утратил контроль над властью.

«Нам нужно взглянуть в лицо суровой правде: эта администрация стремится свести на нет все, чего мы добились за годы моей работы», — сказал Байден.