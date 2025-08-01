Бывший президент США Джо Байден предупредил о «темных временах» для страны на фоне политики администрации Дональда Трампа. Об этом он заявил, выступая на съезде Американской ассоциации юристов в Чикаго. Его слова приводит издание Politico.
Хотя Байден напрямую не упомянул имя Трампа, он уже ранее называл его угрозой для демократии и верховенства закона.
«Вы не можете приукрасить это. Это темные времена», — сказал он.
Байден отметил, что Соединенные Штаты переживают «экзистенциальную борьбу», сопоставимую по масштабу с событиями 1960-х годов.
«Многие из вас боролись за то, чтобы эта страна соответствовала своим высшим идеалам. С тех времен у нас не было такой экзистенциальной борьбы — борьбы за то, кем мы являемся как нация, за права угнетенных групп, которые подвергаются сейчас резким нападкам», — подчеркнул он.
Экс-президент обвинил нынешнюю администрацию в попытках «стереть правду» и отметил, что конгресс утратил контроль над властью.
«Нам нужно взглянуть в лицо суровой правде: эта администрация стремится свести на нет все, чего мы добились за годы моей работы», — сказал Байден.
Он раскритиковал действия властей в отношении иммигрантов, юридических фирм и средств массовой информации.
«Мы видим, как некоторых политиков радует зрелище того, как иммигрантов, законно находящихся в стране, увозят в наручниках, разлучая с семьями. Мы видим, как юридические фирмы поддаются давлению, уступают тирании, вместо того чтобы стоять на страже справедливости», — заявил бывший глава Белого дома.
Он также выразил уверенность, что США способны преодолеть текущий кризис.
«В истории нашей страны не было ничего, с чем мы не смогли бы справиться. Мы — единственная нация, которая выходит из каждого кризиса сильнее», — добавил он.
Байден также сообщил, что с ним продолжают советоваться политики из обеих партий, а некоторые европейские лидеры просят его «вмешаться» в текущий политический процесс в США.
«Я этого не делаю, но даю советы. Мне действительно было небезразлично то, что я делал», — заключил он.