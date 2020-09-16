Единый день голосования завершился почти безоговорочной победой кандидатов от партии власти. «Единая Россия» взяла все посты глав субъектов Федерации и продолжит безоговорочно контролировать большинство законодательных собраний в регионах. Вместе с тем, локальные победы сумели отпраздновать как «системные» оппозиционеры (вроде КПРФ или поддерживаемых Кремлем «Новых людей»), так и несистемные (типа сторонников Навального, «Яблока» или коалиции «Объединенные демократы»). Но позволяет ли это говорить о смене общественных настроений в стране.

Революция в Ворошиловском суде Ростова

Региональные выборы в России политологи назвали «репетицией» федеральной думской кампании, грядущей в 2021 году. Во время нынешнего голосования Кремлем были опробованы многочисленные новшества – как технологические, так и идеологические.

В 2020 году Центризбирком инициировал проведение выборов в течение трех дней, а не одного, как было прежде. Оппозиция назвала подобное голосование «пеньковым». В два «досрочных» дня голосовали не только на специально отведенных избирательных участках, но и на придомовой территории, якобы на пеньках - в буквальном смысле.

Любопытно, что формализовать трехдневное голосование Центризбирком так и не успел. С этим были связаны абсурдные случаи. Так, например, в Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону поступила жалоба по поводу того, что на участке № 1699 выдавали бюллетени и голосовали в разных помещениях.

«На основании пункта 6 вышеназванной нормы (Федерального закона № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав» – прим. ред.) право голосования на выборах может быть назначено только на воскресенье. Не допускается назначение голосования на нерабочий праздничный день, на предшествующий ему день, на день, следующий за нерабочим праздничным днем, и на воскресенье, которое объявлено в установленном порядке рабочим днем», – пишет в своем решении судья Светлана Шматко. Тем самым подтверждая, что 11 и 12 сентября, когда имела место «досрочка», днями полноценного голосования не являются.

Второе технологическое новшество – это цифровизация выборов. В частности, продолжали внедрять механизм «Мобильный избиратель», заменивший систему открепительных удостоверений, которая вызывала обоснованную критику оппозиции. На довыборах депутатов Госдумы в Курской и Ярославской областях было дистанционное электронное голосование. В Москве действовали 30 цифровых избирательных участков, на которых можно было проголосовать на разных уровнях выборов (депутатов Госдумы, губернаторов или депутатов региональных парламентов).

Где отпраздновали победу Ходорковский и «Яблоко»?

На выборах появились четыре новые партии, которые представляют разные части политического спектра – «За правду» писателя Захара Прилепина и историка Николая Старикова, «Новые люди» бизнесмена Алексея Нечаева, «Зеленая альтернатива» художника Васи Ложкина и «Партия прямой демократии» создателя игры World of Tanks Вячеслава Макарова. Какой-либо яркой и запоминающейся повестки, альтернативной к существующей, они представить не смогли.

И тем не менее сыграл роль эффект новизны: скажем, кандидаты от «Новых людей» прошли в заксобрания сразу четырех регионов (всех, в которых были выдвинуты кандидаты) – Рязанской, Новосибирской, Костромской и Калужской областей. В гордуме Томска «Новые люди» умудрились набрать более 15% голосов, выйдя на третье место после «Единой России» и КПРФ, потеснив ЛДПР и «Справедливую Россию».

«За правду» также преодолела 5%-ный барьер в Рязанской области, «Зеленая альтернатива» сумела провести двух кандидатов в парламент Республики Коми. А вот «Партия прямой демократии» не прошла ни в один из парламентов.

Теперь «За правду», «Новые люди» и «Зеленая альтернатива» пополнили список из 16 партий, которые смогу участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году без сбора подписей (а их, между прочим, нужно 200 тысяч!). Такую льготу дает представительство хотя бы в одном региональном заксобрании.

Российская демократическая партия «Яблоко» сообщила о том, что ей удалось провести 47 своих кандидатов в 12 регионах России. Депутаты-«яблочники» будут представлены в Костромской областной Думе, а также в городских думах Томска, Калуги и Костромы. Есть они в муниципальных советах Башкортостана, Дагестана, Красноярского края, Московской, Новгородской, Омской, Самарской, Псковской и Челябинской областей.

В выборах также участвовала коалиция «Объединенные демократы» (курируется «Открытой Россией» живущего в Лондоне опального олигарха Михаила Ходорковского), выдвинувшая более 500 кандидатов. Почти 80% из них вошли в списки «умного голосования» оппозиционера Алексея Навального.

Пресс-секретарь «Открытой России» Наталья Грязневич сообщила, что в 26 муниципальных заксобраний коалиции удалось провести 26 независимых кандидатов. Речь идет о Татарстане, Владимирской, Ивановской и Новгородской областях.

Стали депутатами и непосредственно сторонники Алексея Навального – главы его штабов в Новосибирске и Томске.

Всего «Единая Россия» утратила абсолютное большинство в столицах трех регионов – Новосибирске, Томске и Тамбове. Это из 22 центров субъектов Федерации, где проводились выборы.

Эксперт: Реальное отношение людей к власти не имеет к происходящему никакого отношения

Самый главный результат Единого дня голосования – это то, что, несмотря на экономические невзгоды, все 18 действующих глав регионов (выдвинутых или поддержанных «Единой Россией») легко переизбрались. Ни в одном не будет второго тура, вопреки экспертам, прогнозировавшим его, в частности, в Иркутской и Архангельской областях. Также во всех 11 заново избираемых региональных парламентах «Единая Россия» по итогам выборов сумела сформировать большинство (лучший результат – на Ямале, где у партии власти почти 67% голосов).

Пожалуй, тут выбивается лишь Республика Коми, ставшая на фоне «мусорных» протестов одним из центров общероссийского протестного движения. Здесь единороссы получили лишь 29% голосов избирателей. Но даже с такой «поддержкой» они сумели обойти коммунистов, набравших менее 15% голосов.

О том, почему россияне, пережившие ужасы пандемии и продолжающие переживать ужасы экономического кризиса, вновь оказали поддержку власти, а не оппозиции, мы попросили высказать свое мнение Илью Гращенкова, генерального директора Центра развития региональной политики:

– У этой поддержки две составляющих. Первая – это зачистка электорального поля от любых сильных кандидатов. Вторая – это практика трехдневного голосования и отсутствие лиц, заинтересованных в отстаивании победы оппозиции.

Фактически, на выборы приходят только сторонники власти, которых мобилизуют путем административного ресурса. А все происходящее никто не контролирует. В такой ситуации тяжело удержаться, чтобы не получить поистине северокорейские результаты в 80-90%.

Поэтому экономика не имеет к происходящему никакого отношения. Равно как и реальное отношение людей к власти. Полагаю, что люди по-прежнему ее не любят, а их социальное положение заставляет игнорировать выборы, так как они не видят в них механизма для смены власти.

Так что о безоговорочной поддержке говорить рано. Скорее, мы имеем дело с торжеством таких технологий, при которых сами выборы превратились в парад больших, но лукавых цифр.