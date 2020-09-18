Россия уже второй месяц подряд остается в лидерах рейтинга стран, граждане которых активно покупают недвижимость в Турции. Как отмечается в исследовании статистического института TurkStat, в августе россияне приобрели 366 объектов недвижимости, что почти на 10% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает BFM.Ru.

Рост активности на рынке турецкой недвижимости, по мнению экспертов, связан, в первую очередь, с открытием границ: россияне планировали, но не могли сделать это раньше на фоне пандемии коронавируса. Кроме этого, повлияли и рекордно низкие ипотечные ставки (до 0,64% годовых), которые турецкие банки сократили для стимуляции экономики.

Директор международных проектов агентства зарубежной недвижимости «Еврорезидент» Софья Аксютина говорит, что рост интереса к покупке жилья в Турции связан в том числе с тем, что «россияне в очередной раз осознали, что выгодно иметь второе гражданство и вид на жительство в другой стране, это дает возможности и привилегии свободно путешествовать».

«Недавно турки упростили законодательство, которое позволяет иностранцу, приобретшему недвижимость на определенную сумму, получить турецкое гражданство довольно быстро. Срок рассмотрения заявки от трех до шести месяцев. По сравнению с европейскими странами сумма совершенно смешная - 250 тысяч долларов», - отмечает Аксютина.

Пр этом, что касается жилой недвижимости, особенно в курортных зонах, по словам эксперта, здесь есть определенная стагнация. «Довольно хорошо сейчас растет рынок недвижимости и самого Стамбула, крупных городов, а в курортных зонах довольно сложно сейчас продать недвижимость. Легко купить, но довольно сложно продать, это как бы определенный риск. То есть там покупают люди, которые любят эту страну и хотят обеспечить себя возможностью там жить», - заключает эксперт.

Ранее сообщалось,что продажи недвижимости в Турции в июле 2020 года выросли на 124,3% в годовом исчислении и на 20,7% по сравнению с предыдущим месяцем. Всего за указанный период было продано 229 357 объектов. По данным Института статистики Турции (TÜİK), это самый высокий показатель продаж жилых объектов за все время.