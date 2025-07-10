Тысячи студентов по всему миру, мечтающих учиться в США, массово «чистят» свои соцсети: отписываются от знаменитостей и политиков, удаляют посты и даже лайки, которые могут быть истолкованы как политические, пишет Washington Post (WP).

Причина — ужесточение визовой проверки по распоряжению Дональда Трампа. Государственный департамент США в июне ввел «расширенный скрининг», требуя от заявителей сделать аккаунты открытыми и разрешить визовым офицерам проверять всю онлайн-активность — от фотографий до мемов и подписок.

В утечке внутреннего документа Госдепа, с которой ознакомилась газета, говорится, что офицеры должны выявлять признаки «враждебности к американским гражданам, культуре, институтам и основополагающим принципам». Кроме того, любая критика Израиля может быть воспринята как противоречащая американским интересам.

Студенты в панике, отмечает издание.

«Я отписалась от всех: Байдена, Камалы Харрис, Обамы и конгрессменов-демократов», — рассказала Мадлен, просившая не называть фамилию.

Другие удаляли лайки с постов Харрис, отписывались от пользователей с палестинским флагом или арбузом — символом поддержки Палестины.

Даже нейтральные действия теперь под подозрением. Один студент убрал мем «хочу ударить стену», опасаясь, что это сочтут агрессией. Другой отказался от просмотра ролика о благотворительности в Афганистане — «лайкнул, а потом убрал».

Некоторые обращаются к платным сервисам. Стартапы вроде Phyllo и Redact.dev рекламируют ИИ-инструменты для «сканирования рисков» в соцсетях. Один из слоганов: «Не позволяй старому посту разрушить твои планы на США».

Тем временем растет число отказов. Студенту из Австрии отказали в визе из-за отсутствия соцсетей — это сочли подозрительным. Адвокаты подчеркивают: решений не объясняют, апелляции нет. Если вам не дали визу, оспорить это решение невозможно. При этом невыдача визы может сказаться на всей визовой истории студента — ему могут не дать документы и в следующем году.

Ужесточение правил связано с антипалестинскими мерами администрации Трампа, включая давление на иностранцев, участвующих в протестах. Новые инструкции требуют проверять, продолжат ли активисты свою деятельность в США, и сочетается ли это с «академическими целями».

«Я перестала публиковать хоть что-то политическое, — говорит Мадлен. — Теперь мой профиль — просто пустой шаблон».