Администрация США во главе с президентом Дональдом Трампом усилила давление на Гарвардский университет, обвинив сам университет и антивоенных активистов в «пробуждении идей антисемитизма».

Министерство внутренней безопасности (DHS) направило Гарварду повестку с требованием предоставить документы, связанные со студентами, участвовавшими в массовых пропалестинских протестах против израильской агрессии в Газе.

«Гарвард, как и другие университеты, позволял иностранным студентам злоупотреблять визовыми привилегиями и выступать за насилие на кампусе», — заявила пресс-секретарь DHS Триша Маклафлин.

Повестка требует предоставить «соответствующие записи, электронные письма и другие документы, связанные с исполнением иммиграционных законов с 1 января 2020 года».

Гарвард в ответ заявил, что считает повестки «необоснованными» и «репрессивными», но обязуется сотрудничать с запросами.

Университет ранее лишился финансирования из-за кампании Трампа, направленной на ограничение приема иностранных абитуриентов и изгнание участвующих в протестах преподавателей и студентов.

25 марта в Сомервилле (штат Массачусетс) турецкую аспирантку Рюмейсу Озтюрк арестовали по подозрению в поддержке терроризма. Администрация Трампа аннулировала ее визу, но никаких доказательств связи с терроризмом не предоставила, и в мае 2025 года федеральный судья в Вермонте распорядился освободить Озтюрк, признав арест нарушением прав на свободу слова.