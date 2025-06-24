ПОЛИТИКА
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Новый железный занавес
Пять стран НАТО готовятся заминировать участки вдоль границ с Россией, намереваясь создать «новый железный занавес», пишут западные СМИ
Новый железный занавес
Пять стран НАТО собираются заминировать границы / Reuters
24 июня 2025 г.

Пять государств — Литва, Латвия, Эстония, Польша и Финляндия — намерены создать вдоль границы с Россией минные поля, которые западная пресса уже назвала «новым железным занавесом». Об этом сообщает газета The Telegraph со ссылкой на источники.

Речь идет о протяженной линии — от Лапландии на севере Финляндии до востока Польши. В случае конфликта, страны НАТО планируют массово заминировать лесные и приграничные районы, чтобы остановить возможное продвижение России.

Одним из шагов к этому стало объявление о выходе из Оттавской конвенции, запрещающей использование противопехотных мин. Об этом заявили все пять стран. Они объясняют свое решение ухудшением ситуации с безопасностью в регионе.

Как пишет The Telegraph, в Литве уже выделено 800 млн евро на производство мин и противотанковых заграждений. Депутат сейма и бывший министр обороны Лауринас Касчюнас пояснил, что страна будет производить сотни тысяч мин самостоятельно. В мирное время они будут храниться у границ с Россией и Беларусью.

Кроме мин, в систему обороны включены «зубы дракона», беспилотники и дальнобойные системы. По словам Касчюнаса, мины будут частью комплексного плана сдерживания.

Финляндия, у которой самая длинная сухопутная граница с Россией среди всех стран НАТО, присоединилась к решению о выходе из Оттавской конвенции одной из последних.

Оттавская конвенция была подписана в 1997 году и запрещает разработку, производство, хранение и использование противопехотных мин. Участниками соглашения являются более 160 стран, однако ряд государств, включая Россию, США и Китай, не присоединились к документу.

По оценке агентства Bloomberg, в случае прямого конфликта России и НАТО ущерб мировой экономике в первый год может составить около 1,5 трлн долларов.

Президент России Владимир Путин ранее называл заявления о якобы готовящемся нападении Москвы на НАТО «невероятной ложью». В Кремле отмечали, что цель подобных сообщений — создать образ «внешнего врага» и оправдать рост оборонных расходов стран Альянса.

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