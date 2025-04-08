ПОЛИТИКА
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Microsoft наказывает сотрудников за критику Израиля
Гигант IT-индустрии расправился с сотрудниками после их протеста против сотрудничества компании с израильской армией в области ИИ и облачных технологий
Microsoft наказывает сотрудников за критику Израиля
Уволенная инженер-программист Ибтихаль Абуссад обвинила руководство в пособничестве геноциду в Газе, выкрикнув протест прямо во время выступления главы Microsoft AI Мустафы Сулеймана / AP
8 апреля 2025 г.

Microsoft уволила двух сотрудниц, выступивших против сотрудничества компании с израильскими военными в области ИИ во время празднования 50-летия со дня основания. Одна из уволенных — инженер-программист Ибтихаль Абуссад — обвинила руководство в пособничестве геноциду в Газе, выкрикнув протест прямо во время выступления главы Microsoft AI Мустафы Сулеймана.

Компания заявила, что действия Абуссад были направлены на «получение известности и максимальный срыв мероприятия». Ее выпроводили с мероприятия и на следующий день уволили. Вторая участница протеста, Вания Агравал, уже подала заявление об уходе, но Microsoft приняла решение уволить ее досрочно.

Организация No Azure for Apartheid утверждает, что Microsoft участвует в израильской военной программе через облачную платформу Azure. Ранее Associated Press сообщило, что технологии Microsoft и OpenAI использовались Израилем для выбора целей при бомбардировках в Газе и Ливане.

Компания заявила, что предоставляет сотрудникам возможности для выражения мнения, но не допустит срывов рабочих процессов. Протест в Microsoft стал продолжением аналогичных акций в Google, где в прошлом году десятки сотрудников были уволены за протест против контракта Project Nimbus.

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