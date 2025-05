Microsoft уволила двух сотрудниц, выступивших против сотрудничества компании с израильскими военными в области ИИ во время празднования 50-летия со дня основания. Одна из уволенных — инженер-программист Ибтихаль Абуссад — обвинила руководство в пособничестве геноциду в Газе, выкрикнув протест прямо во время выступления главы Microsoft AI Мустафы Сулеймана.

Компания заявила, что действия Абуссад были направлены на «получение известности и максимальный срыв мероприятия». Ее выпроводили с мероприятия и на следующий день уволили. Вторая участница протеста, Вания Агравал, уже подала заявление об уходе, но Microsoft приняла решение уволить ее досрочно.

Организация No Azure for Apartheid утверждает, что Microsoft участвует в израильской военной программе через облачную платформу Azure. Ранее Associated Press сообщило, что технологии Microsoft и OpenAI использовались Израилем для выбора целей при бомбардировках в Газе и Ливане.

Компания заявила, что предоставляет сотрудникам возможности для выражения мнения, но не допустит срывов рабочих процессов. Протест в Microsoft стал продолжением аналогичных акций в Google, где в прошлом году десятки сотрудников были уволены за протест против контракта Project Nimbus.