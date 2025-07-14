В ночь на 14 июля российская армия нанесла массированные удары по ряду регионов Украины с применением беспилотников, управляемых авиабомб и ракет. По данным Воздушных сил ВСУ, Россия выпустила 136 дронов, включая ударные «Шахеды» и имитаторы, а также четыре ракеты С-300/400. Силы ПВО сбили 61 дрон, еще 47 были подавлены средствами РЭБ. Зафиксировано 28 попаданий беспилотников в 10 населенных пунктах.

Наиболее тяжелые последствия зафиксированы в Сумской области. По информации главы областной военной администрации Олега Григорова, в результате удара по Шосткинской общине погибли двое мужчин, 50 и 55 лет. Еще четверо человек получили ранения, в том числе семилетний мальчик. Троих госпитализировали. Повреждены около 30 многоэтажных и частных домов, а также объект гражданской инфраструктуры.

В Херсонской области под обстрел попали жилые кварталы и социальные объекты. Как сообщил глава ОВА Александр Прокудин, один человек погиб, шесть получили ранения. Повреждены многоквартирные и частные дома, рынок, сотовая вышка и дачные участки.

В Донецкой области зафиксирован 21 артобстрел. В поселке Боково дрон атаковал тепловоз, в результате погибли двое мужчин. Разрушения есть в Славянске, Лимане и деревне Старый Караван. Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщает о шести пожарах в регионе.

В Днепропетровской области пострадали три человека — 51-летний мужчина и две 13-летние девочки. В результате ударов возникли пожары на площади более 1000 м², уничтожено семь автомобилей, повреждены дома, гаражи и хозяйственные постройки.

В Николаеве дрон попал в склад пищевой промышленности. Пожар на площади 3500 м² был ликвидирован. Жертв нет.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил, что отправит в Украину зенитные ракетные комплексы Patriot, которые оплатит Европейский союз.

«Он говорит красиво, а потом вечером всех бомбит», — заявил он, комментируя действия президента России Владимира Путина. Количество систем Patriot не уточняется.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.