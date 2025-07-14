ВОЙНА В УКРАИНЕ
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«Путин действительно удивил многих»
Дональд Трамп пообещал направить Украине дополнительные системы ПВО Patriot за счет Евросоюза и обвинил Владимира Путина в эскалации атак
«Путин действительно удивил многих»
Президент США Дональд Трамп / AP
14 июля 2025 г.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон направит Украине дополнительные зенитные ракетные комплексы Patriot. По его словам, поставки будут профинансированы Европейским союзом.

«Для нас это будет выгодно, и мы отправим им Patriot, которые им отчаянно нужны, потому что (президент РФ Владимир) Путин действительно удивил многих», — сказал Трамп журналистам по пути в Белый дом.

«Он говорит красиво, а потом вечером всех бомбит. Там есть небольшая проблема, и мне это не нравится», — добавил он.

Сколько именно комплексов США передадут Киеву, пока не решено.

Ожидается, что утром в понедельник Трамп проведет встречу с новым генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме. Ранее он пообещал сделать в этот день важное заявление, касающееся России.

Сенатор Ричард Блюменталь в воскресенье заявил, что на предстоящих встречах в Вашингтоне будет обсуждаться соглашение о передаче Украине вооружений через механизмы НАТО. По его словам, Альянс может закупить оружие у США и передать его Киеву.

«Часть плана, который, как я думаю, будет обсуждаться на встрече с генсеком, заключается в том, чтобы НАТО закупило у США оружие и передало его Украине», — заявил Блюменталь в эфире CBS.

Это будет первый случай, когда Трамп одобрит поставку Patriot сверх уровня, установленного предыдущей администрацией. Сейчас у Украины есть лишь несколько комплексов, предоставленных США и союзниками. Киев настаивает на расширении поставок для отражения российских ударов.

Каждый комплекс Patriot включает пусковые установки, радары, командные пункты и ракеты-перехватчики.

В начале июля США приостановили поставки оружия Украине, включая ракеты-перехватчики. Однако Трамп на прошлой неделе отменил это решение, что аналитики расценивают как признак его растущего раздражения действиями Путина.

Блюменталь также сообщил, что он, сенатор Линдси Грэм и представитель Трампа Кит Келлогг провели встречи в Риме с европейскими лидерами, обсуждая механизм продажи американского оружия НАТО.

«Следите за планом, согласно которому Америка начнет продавать нашим европейским союзникам огромное количество оружия, которое может принести пользу Украине», — заявил Грэм.

Блюменталь и Грэм также продвигают законопроект о новых санкциях против России. По словам Грэма, он предусматривает право президента США вводить 500-процентные тарифы на любые страны, помогающие Кремлю в войне против Украины.

«Китай, Индия и Бразилия покупают у России нефть и другие товары — именно эти деньги Путин использует для войны», — отметил сенатор.

Он назвал документ «кувалдой», которую Трамп сможет использовать в попытке заставить Москву пойти на переговоры.

Блюменталь добавил, что сейчас необходим решительный момент коллективных действий: «Только сила может заставить Путина сесть за стол переговоров».

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