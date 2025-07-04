Азербайджан придает особое значение дружбе и партнерству с Соединенными Штатами Америки. Об этом заявил президент Ильхам Алиев в поздравлении Дональду Трампу по случаю Дня независимости США. Текст послания распространила пресс-служба азербайджанского лидера.

Алиев подчеркнул, что ключевыми направлениями взаимодействия двух стран остаются борьба с терроризмом, укрепление международной безопасности и энергетическое сотрудничество.

«С удовлетворением хотел бы отметить, что Соединенные Штаты Америки на протяжении многих лет являются преданным партнером Азербайджана в энергетической сфере. Основанное на добрых традициях и прочном фундаменте наше сотрудничество в этой области успешно продолжается и сегодня», — отметил он.

Президент добавил, что Баку высоко ценит поддержку Вашингтона в реализации энергетической стратегии Азербайджана и международных проектов, способствующих региональной стабильности.

Алиев заявил, что сегодня существуют все возможности для вывода партнерства с США на новый уровень. Он назвал перспективными сферы торговли, транспорта, промышленности, авиации, высоких технологий и инвестиций.

«Верю, что благодаря нашей твердой политической воле и совместным усилиям связи и сотрудничество между нашими дружественными и партнерскими странами и впредь будут продолжать всесторонне расширяться в интересах наших народов», — заключил президент.