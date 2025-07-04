США и Беларуси необходимо наладить полноценный диалог и вернуться к взаимовыгодному сотрудничеству. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в поздравлении Дональду Трампу по случаю Дня независимости США, сообщает агентство БелТА.

По словам Лукашенко, в период первого президентского срока Трампа Минск и Вашингтон вышли на путь нормализации. Однако позже, по его оценке, стороны отклонились от положительной динамики.

«Убежден, что такое положение не соответствует национальным интересам ни наших стран, ни народов. Пришло время его изменить», — подчеркнул он.

Президент отметил, что Беларусь всегда выступала за уважительный и конструктивный диалог с США. Он выразил надежду на восстановление положительной динамики межгосударственных контактов и реализацию взаимовыгодных проектов.

Ранее Лукашенко провел встречу в Минске со спецпосланником президента США по Украине Китом Келлогом. Это первый визит американского чиновника такого уровня за последние пять лет.

«Шуму вы наделали в мире очень много своим приездом. Но я удивляюсь, почему. Разве мы не можем вести нормальный диалог и разговаривать о наших делах — об отношениях между Беларусью и Соединенными Штатами Америки», — заявил Лукашенко во время встречи.

Сразу после переговоров президент Беларуси распорядился освободить из заключения одного из известных оппозиционных политиков — Сергея Тихановского. Он был арестован в 2020 году после попытки зарегистрироваться кандидатом в президенты. Тогда его приговорили к 18 годам колонии строгого режима. Позже Лукашенко признал, что лично отдал приказ о задержании Тихановского, обвинив его в попытке организации «майдана».

Ранее, перед началом протестов в 2020 году, Беларусь посещал госсекретарь США Майк Помпео. Он заявил о готовности полностью обеспечить страну нефтью на фоне напряженности между Минском и Москвой. После этого в Польшу прибыл первый американский танкер с сырьем, которое было направлено на белорусские НПЗ.