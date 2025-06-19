Администрация Дональда Трампа распорядилась закрыть специализированную службу поддержки молодежи, работавшую в рамках национальной линии экстренной помощи 988. С 17 июля «опция №3», позволявшая обращаться к консультантам, работающим по категории ЛГБТ, будет отключена. Власти заявили, что теперь линия «будет служить всем, без разделения по группам».

Программа была запущена в 2022 году при Байдене. С тех пор она приняла почти 1,3 млн обращений. В феврале 2025 года ежедневно фиксировалось до 2 100 звонков, сообщений и чатов.

Белый дом заявил, что поддерживает линию 988 в целом, но «не будет выделять деньги на услуги, поощряющие радикальную гендерную идеологию без ведома родителей».

Отмена услуги вызвала резкую критику. Более 100 демократов и несколько республиканцев направили письма в Минздрав с требованием пересмотра. Семь сенаторов написали, что «ликвидация таких служб — безответственно». К кампании подключились некоторые звезды шоу-бизнеса.