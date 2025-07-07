Решение Дональда Трампа приостановить поставки оружия Украине — не стратегическая небрежность, а политическая расстановка приоритетов. Для администрации Трампа поддержка Тель-Авива и курса Биньямина Нетаньяху гораздо важнее, чем спасение Украины, пишет Washington Post (WP). Поддерживая Израиль в войне с Ираном, Трамп одновременно отступает с украинского фронта — и это не случайность, а часть общего курса, констатирует издание.

Как отмечает колумнист газеты Джейсон Уиллик, США сегодня просто не в силах одновременно выполнять все глобальные обязательства. Это явление давно известно в стратегических кругах как «разрыв по Липпману» — дисбаланс между внешнеполитическими амбициями и реальными военными возможностями. Каждый президент управляет этим разрывом по-своему. Трамп — по-политически: усилил поддержку Израиля, ослабил Украину.

С момента вступления в должность в январе 2025 года Дональд Трамп одобрил крупные продажи военной продукции за рубеж Израилю на сумму почти $12 млрд. При этом за тот же период он не одобрил ни одной поставки оружия Украине.





Пентагон, по сообщениям СМИ, на прошлой неделе приостановил поставки систем Patriot, критически важных для защиты украинских городов от российских ракет. Эти же комплексы сейчас остро нужны на Ближнем Востоке, где они уже сыграли ключевую роль в отражении иранских атак. И Трамп в текущей ситуации выбрал Израиль.

Это уже не первый случай, когда американская логистика разрывается между фронтами. В 2023 году США передали Украине снаряды из израильских складов, но позже перенаправили их обратно — после начала израильского вторжения в Газу. Сейчас приостановлены и поставки 155-мм снарядов, столь необходимых ВСУ.

При этом истинным вызовом остается вовсе не Россия или Иран, а Китай. Именно в Азиатско-Тихоокеанском регионе Пентагон стремится сосредоточить стратегические резервы — в том числе ЗРК Stinger и другие системы, которые могли бы пойти в помощь Украине.

Другой президент, возможно, поступил бы иначе: изоляционист свернул бы присутствие США в мире, интернационалист попытался бы найти баланс, а республиканский ястреб потребовал бы наращивания производства вооружений. Трамп — не стратег, а популист. И он выбирает более зрелищную и короткую войну на Ближнем Востоке, а не долгую и затратную на востоке Европы.

Кроме того, он не готов переводить экономику на военные рельсы. Его приоритет — снижение налогов и масштабные внутренние траты, а не рост оборонного бюджета. На фоне растущего госдолга это означает, что ресурсы ограничены, и их нужно распределять, заключает WP.

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