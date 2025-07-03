Разрушительные последствия

Ночью в Украине вновь звучали сирены. Российские войска выбрали целью южные и северные регионы страны. Взрывы были слышны в Киеве — в столице работала ПВО. В Одессе дрон ударил в многоэтажный дом — пять человек ранены, среди них двое детей. Сегодня днем — удар баллистической ракетой «Искандер» по Одесскому морскому порту, два человека убиты.

На третий год войны небо остается одной из самых уязвимых точек Украины. Каждый месяц Россия выпускает несколько тысяч «Шахедов», использует крылатые и баллистические ракеты. Нередко в зоне поражения оказываются жилые дома, гибнут люди.

Сложнее всего сбивать именно баллистические ракеты, с этой задачей преимущественно справляются американские Patriot. Но 2 июля США официально сообщили о приостановке поставок высокоточных боеприпасов и других вооружений на неопределенный срок.

Под «заморозку» попали ракеты-перехватчики Patriot, тысячи 155-мм снарядов для гаубиц, более чем сотня авиаракет Hellfire, свыше 250 высокоточных реактивных систем GMLRS, а также десятках ракет Stinger, AIM для самолетов F-16 и гранатометов.

Указанное вооружение имеет для Украины критическое значение, говорит TRT на русском военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезенев. «Если речь идет о полном прекращении военной и технической помощи со стороны США, то страна теряет до 30% всей номенклатуры вооружений. Это напрямую отразится на ее обороноспособности», — предупреждает он.

Без поддержки США украинское небо остается без защиты, также подтверждает TRT на русском глава Всеукраинской организации «Украина в НАТО» Юрий Романюк. По его словам, 90% перехвата баллистических и гиперзвуковых ракет обеспечивают именно Patriot. Ни IRIS-T, ни NASAMS с этим типом угроз не справляются.

«Решение будет иметь разрушительные последствия. Украина не сможет сбивать российские баллистические ракеты, которые летят по жилым кварталам, уничтожают инфраструктуру, убивают мирных людей», — констатирует собеседник агентства.

Истинные намерения Трампа

В США объяснили приостановку помощи необходимостью провести ревизию складов и запасов вооружений. Однако опрошенные TRT на русском эксперты выразили сомнения в правдоподобности этого объяснения.

Все, что сейчас говорят в Вашингтоне по этому поводу, — дезинформация, подчеркивает Юрий Романюк: «Даже Джейк Салливан, бывший советник экс-президента Байдена по нацбезопасности, признал: заявления об инвентаризации — ложь. Все поставки оцифрованы, по каждой позиции все известно. Никакой «ревизии остатков» вооружений не проводится».

Эксперт также обратил внимание на избирательный подход американских властей. Под ограничения попали «Стингеры» и 155‑мм боеприпасы. По его словам, они используются только для борьбы с российской авиацией на малых высотах, и кроме как в российско-украинской войне больше нигде используются.

Вызывает подозрения и другой факт — официально известно, что так называемая ревизия затронула только Киев. СМИ со ссылкой на источники в Белом доме сообщают, что в списке есть и другие страны, но не называют какие именно.

Израилю, Саудовской Аравии, Тайваню, Японии оружие поступает, как и прежде, убежден Романюк: «Это избирательное давление, направленное исключительно на ослабление Украины. А вся риторика о якобы логистических или технических причинах — не более чем прикрытие политического решения».

Истинная цель США, может быть, в желании надавить на Киев накануне очередного раунда прямых переговоров между Россией и Украиной, соглашаются аналитики. Трамп таким образом пытается принудить украинское руководство пойти на нежелательные компромиссы с Москвой.

«Парадокс в том, что Украина готова к определенным шагам — в отличие от российского руководства, которое не намерено идти ни на какие уступки, о чем вновь заявил Макрон после очередного контакта с Кремлем. Поэтому поведение американских должностных лиц выглядит не просто нелогичным — оно иррационально. Вместо давления на агрессора они давят на страну, ставшую жертвой вторжения», — отмечает Владислав Селезнев.

Романюк также обратил внимание, что Трамп нарушает сразу два договора с Украиной, в рамках которого Вашингтон обязался защищать Киев: «Прежде всего — Будапештский меморандум, по которому США гарантировали Киеву безопасность в обмен на отказ от ядерного оружия. Вместо этого — прекращение помощи, отказ продавать оружие, игнорирование взятых на себя обязательств. А второй — сделка по использованию редкоземельных металлов».

Есть ли выход?

Еще 24 июня на саммите НАТО Дональд Трамп передавал «привет» супругу украинской журналистки Мирославы Пеца, который сейчас воюет, и обещал рассмотреть возможность увеличения стране поставок Patriot. Беседа между ними вышла трогательной. В СМИ даже появились версии, что Трамп может занять более жесткую позицию в поддержку Украины.

Однако военные эксперты подобные ожидания восприняли скептично. Сигналы о том, что администрация Трампа пойдет именно по пути давления на Украину, были заметны задолго до этого, подчеркивает Владислав Селезнев.

«Действия администрации Трампа фактически создают условия, при которых гибнут мирные украинские граждане, не имеющие никакого отношения к военным операциям. И в этом смысле Трамп и Путин — если не союзники, то уж точно стоят по одну сторону баррикад. Администрация Трампа становится — пусть косвенно — соучастником этих смертей», — считает он.

Эксперты соглашаются: компенсировать выбывшие объемы американской помощи Украине по сути нечем. Страна не производит ракеты к системам ПВО Patriot, а приобрести их где-либо еще — крайне сложно, говорит TRT на русском Селезнев.

Он напоминает: украинская сторона предлагала американскому правительству использовать замороженные российские активы в европейских банках: выкупать вооружение за счет этих средств. Однако решение по этому предложению пока не принято.

Даже если Вашингтон разморозит поддержку, Киеву необходимо пересмотреть источники поставок вооружений, отмечают собеседники агентства. Однако, где именно их искать — большой вопрос.

«У Европы есть SAMP/T, есть ракеты, но мир устроен цинично и рационально, — говорит TRT на русском Селезнев. — Ни одна страна не отдаст последние средства своей обороны, чтобы защитить Украину. Все, что некритично для собственных нужд, передадут. Но требовать большего было бы наивно. Каждое государство заботится прежде всего о своей безопасности».