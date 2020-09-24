Федеральная налоговая служба (ФНС) России предложила включить Турцию и Нигерию в список стран, с которыми ведется автоматический обмен налоговой информацией, сообщает Anadolu.

Проект соответствующего приказа ведомства опубликован на официальном портале проектов нормативных актов 23 сентября.

«Документ утверждает обновленный перечень юрисдикций, заявивших о готовности обмениваться финансовой информацией с Россией в автоматическом режиме. Перечень будет дополнен такими юрисдикциями, как Нигерия и Турция», - сказано в пояснительной записке к проекту.

К настоящему моменту 91 юрисдикция заявила о готовности осуществлять такой обмен с РФ.

Россия с 2018 года участвует в международном обмене финансовой информацией, предоставляя зарубежным налоговым органам данные об их налогоплательщиках, полученные от финансовых организаций. Взамен ФНС получает информацию о зарубежных счетах россиян.

Участники предоставляют друг другу данные в соответствии со стандартом, разработанным Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) - Common Reporting Standard, который направлен на борьбу с уклонением от уплаты налогов путем скрытия финансовых счетов в офшорных юрисдикциях.