ТУРЦИЯ
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Исторические достопримечательности Турции посетили за лето 3 млн туристов
В тройку самых посещаемых исторических достопримечательностей Турции вошли античные города Иераполь и Фазелис,  а также музей Мевляны в Конье
Исторические достопримечательности Турции посетили за лето 3 млн туристов
Самой популярной исторической достопримечательностью Турции стал Иераполь - античный город, развалины которого находятся в 17 км от турецкого города Денизли / Фото: AA / Others
25 сентября 2020 г.

Исторические достопримечательности Турции этим летом посетили 3 миллиона 10 тысяч человек.

Согласно информации Министерства культуры и туризма, музеи и древние руины, до начала летнего сезона не принимавшие посетителей из-за пандемии коронавируса, за июнь-август посетили больше 3 миллионов местных и иностранных туристов. При этом предпочтение путешественники отдавали достопримечательностям на открытом воздухе, нежели музеям.

Самой популярной исторической достопримечательностью Турции стал Иераполь - античный город, развалины которого находятся в 17 км от турецкого города Денизли. Его посетили 233 185 человек. На втором месте рейтинга - музей Мевляны (Джалаладдина Руми) в Конье (198 490 человек). Античный Фазелис в Анталье, являющийся старейшим ликийским городом Турции, посетили 128 673 человека.

Ранее турецкое агентство по туризму и развитию сообщило, что на фоне поэтапного восстановления международного авиасообщения в Анталью в августе текущего года ежедневно прибывает по 200 самолетов с туристами. Пандемия коронавирусной инфекции отсрочила начало туристического сезона на юге Турции, и после сравнительно низких показателей в июне и июле в последний месяц лета в туристическую столицу страны хлынул поток гостей.

По данным агентства, турпоток в Анталью с 1 января по 10 сентября превысил 1,884 миллиона человек. Основная часть отдыхающих - граждане России, Украины и Германии.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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