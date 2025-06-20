Израиль не ставит перед собой задачу свергнуть иранский режим — но признает, что это может стать побочным результатом, заявил израильский президент Ицхак Герцог. Он уточнил, что главная цель Тель-Авива — ликвидация ядерной и ракетной программы Ирана.

«Мы не нацелены на (верховного лидера Ирана) Али Хаменеи. Мы не стремимся к смене режима, — сказал Герцог журналистам. — Но это может произойти — и это принесет пользу иранскому народу».

Заявление прозвучало вскоре после того, как министр обороны Израиля Исраэль Кац напрямую пригрозил верховному лидеру Ирана, заявив, что Хаменеи «не может продолжать существовать» после ракетного удара по больнице «Сорока» в Беэр-Шеве. В этой клинике лечились израильские военные, а рядом расположены полигоны, которые, как уточняет Тегеран, и были основной целью удара.

По словам Каца, Израиль начнет наносить удары по новым стратегическим объектам на территории Ирана, чтобы «потрясти режим» и устранить нависшие угрозы.

Тем не менее пока неясно, одобрило ли правительство США физическое устранение Хаменеи. Президент Дональд Трамп, по сообщениям СМИ, пока блокирует такие действия, делая ставку на дипломатию и возможность заключения сделки с Тегераном. Эксперты считают, что угрозы Каца могут быть элементом давления, а не подготовкой немедленного удара.

Герцог также подчеркнул, что главным приоритетом Израиля остается нейтрализация иранской ядерной угрозы.

«Это как осьминог — с множеством щупалец. Их нужно отрубить», — отметил президент.

Он также поблагодарил союзников, особенно канцлера Германии Фридриха Мерца, за поддержку.

«Мы выполняем за Запад грязную работу. Мы защищаем Европу и США», — утверждает Герцог.

На вопрос о дипломатии он ответил: «Мы никогда ее не исключали. Это всегда часть решения».

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху также подтвердил: смена режима не стоит на повестке.