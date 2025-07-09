Несмотря на почти два года войны, разрушенные дома и десятки тысяч погибших, жители Газы категорически отвергают план президента США Дональда Трампа по их переселению за пределы сектора, пишет Reuters.

45-летний техник Мансур Абу аль-Хаир в беседе с изданием заявил: «Это наша земля. Кому мы ее оставим? Куда уйдем?»

На днях Трамп принял премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Белом доме. Оба лидера вновь обсуждали инициативу по «добровольному переселению» палестинцев из Газы в соседние страны. Нетаньяху заявил, что США и Израиль работают с рядом государств, готовых принять жителей сектора. Трамп добавил, что эти страны «оказывают большую поддержку» и пообещал, что «все закончится хорошо».

Однако, по мнению правозащитников и ООН, подобные идеи вызывают серьезные опасения. Представитель Управления ООН по правам человека Равина Шамдасани напомнила: в нынешних условиях в Газе понятие «добровольности» вызывает большие сомнения.

В феврале Трамп уже предлагал Иордании и Египту принять палестинцев, мечтая превратить Газу в «Ривьеру Ближнего Востока». Однако и Каир, и Амман отказались — как и большинство палестинцев, считающих такие предложения формой этнической чистки.

27-летний Саед, переживший множество бомбардировок и переездов, говорит: «Да, мы хотим иметь возможность свободно выезжать. Но мы против насильственного переселения. Мы — палестинцы. Это наша родина».

Страх перед повторением Накбы — массового изгнания палестинцев в 1948 году — остается живым. Тогда сотни тысяч потеряли свои дома из-за израильской оккупации. Сейчас, как говорят жители Газы, они снова чувствуют угрозу изгнания — только под новым предлогом.

С начала израильского вторжения в Газу, по данным Минздрава эксклава, погибли более 57 тыс. палестинцев. Только с марта текущего года от израильских снарядов и блокады погибли более 6 тыс. палестинцев.

Но в Газе тысячи жителей, несмотря на ужасы войны, отказываются покинуть свои дома.

«Здесь похоронены наши дети, наши семьи. Хотят того Трамп и Нетаньяху или нет, мы останемся на этой земле», — подчеркнул житель Газы Абу Самир аль-Факави, пообещавший до последнего оставаться в секторе.

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