Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прилетел в Вашингтон, чтобы обсудить с Дональдом Трампом возможное перемирие с ХАМАС. Но в центре внимания оказался совсем другой план — принудительное выселение палестинцев из Газы.

На ужине с американским президентом Нетаньяху заявил: США и Израиль якобы активно ведут переговоры с другими странами, готовыми принять жителей Газы. При этом подал это премьер под соусом «добровольного отъезда» палестинцев.

«Если они (палестинцы) хотят остаться — пусть остаются. Если хотят уехать — должны иметь возможность уехать», — сказал он, подразумевая, что Израиль ищет страны, куда можно было бы «перевезти» палестинцев.

Трамп, поддержав идею, добавил, что «все соседние страны сотрудничают». В феврале он уже предлагал превратить Газу в «Ривьеру Ближнего Востока», а палестинцев — переселить оттуда в Египет или Иорданию. Эти заявления вызвали волну критики: палестинцы назвали инициативу этнической чисткой, а правозащитники — нарушением международного права.

Пока израильские делегаты ведут непрямые переговоры с ХАМАС в Катаре, в Белом доме Трамп и Нетаньяху обсуждали возможность временного перемирия и обмена заложниками. Американские посредники предлагают прекращения огня на 60 дней, обмен заложниками и заключенными, а также полный вывод израильских военных из Газы.

Стороны пока не договорились. Главным препятствием остается отказ Израиля обеспечить свободный доступ гуманитарной помощи. По данным ООН, почти полмиллиона человек в Газе находятся на грани голода, а жертвами израильских бомбардировок только за последние полгода стали более 6 тыс. человек.

Израиль с марта ввел тотальную блокаду сектора, запретив ООН и другим гуманитарным организациям ввозить продукты и гуманитарную помощь. Несмотря на международное давление, Тель-Авив так и не ослабил ограничения — в Газе по-прежнему острая нехватка еды, воды и медикаментов. Все это часть стратегии Нетаньяху по «выдавливанию» палестинцев из Газы, которое премьер подает в Вашингтоне как «добровольный отъезд».

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