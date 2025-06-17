Китай выразил обеспокоенность резким ростом напряженности на Ближнем Востоке после ударов Израиля по Ирану. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Астане, сообщает агентство «Синьхуа».

«Военные действия Израиля против Ирана привели к внезапной эскалации напряженности в регионе. Китай глубоко обеспокоен этим», — приводит агентство слова Си Цзиньпина.

Он также отметил: «Мы выступаем против любых действий, нарушающих суверенитет, безопасность и территориальную целостность других стран».

Ранее министр обороны Исраэль Кац, комментируя последствия иранской ракетной атаки в центре Израиля заявил, что страна готовит «значительные» авиаудары по стратегическим целям в иранской столице.

По его словам, в Тегеране будет нанесен удар по ключевой инфраструктуре, объектам режима и ядерным установкам.

Кац подчеркнул, что ВВС Израиля обладают превосходством в воздухе и находятся «у порога» уничтожения «более десяти ядерных объектов», расположенных в иранской столице.