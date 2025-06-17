Выступая 17 июня в Европарламенте в Страсбурге, король Иордании Абдалла II предупредил, что расширенное наступление Израиля на Иран представляет собой опасность для всего региона и за его пределами. По его словам, «невозможно предсказать, где закончится это поле боя», и нынешняя эскалация грозит «всем нам».

Король призвал международное сообщество к решительным действиям, отметив, что без них человечество «само предаст свои ценности». Он также резко осудил разрушение палестинской инфраструктуры, домов и оливковых рощ, заявив, что подобная политика Израиля «подрывает моральные устои».

Абдалла II вновь подчеркнул необходимость создания суверенного палестинского государства и предоставления палестинцам права на свободу и государственность. Он также отметил, что глобальная безопасность невозможна без окончания войны в Украине и разрешения израильско-палестинского конфликта, который продолжается уже восемь десятилетий.

Европа, по мнению иорданского монарха, должна сыграть ключевую роль в выборе правильного курса. «Путь к миру уже проходили раньше. Его можно пройти вновь — если хватит воли и решимости», — заключил он.