ИЗРАИЛЬ УДАРИЛ ПО ИРАНУ
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Центральная Азия призывает к деэскалации
МИД Узбекистана и Кыргызстана выступили с призывом к прекращению боевых действий между Израилем и Ираном и выразили обеспокоенность ростом эскалации
Центральная Азия призывает к деэскалации
Узбекистан и Кыргызстан осудили удары Израиля / пресс-служба правительства Кыргызстана
11 часов назад

Министерства иностранных дел Узбекистана и Кыргызстана выступили с заявлениями на фоне стремительного обострения ситуации на Ближнем Востоке.

МИД Узбекистана выразил серьезную обеспокоенность в связи с военной операцией Израиля против Ирана, которая привела к человеческим жертвам.

«Призываем все стороны к максимальной сдержанности, немедленному прекращению военных действий и переходу к политико-дипломатическим методам урегулирования», — говорится в заявлении.

Ведомство предупредило о риске дальнейшей эскалации, способной перерасти в широкомасштабную конфронтацию. Узбекистан подтвердил приверженность укреплению региональной стабильности и готовность содействовать усилиям по деэскалации.

МИД Кыргызстана также заявил о крайней обеспокоенности в связи с ростом напряженности между Израилем и Ираном. Бишкек призвал обе стороны воздержаться от шагов, способных усугубить конфликт, и подчеркнул важность поиска мирного выхода из ситуации.

Посольства стран Центральной Азии также обратились к своим гражданам, находящимся в зоне конфликта, с призывом соблюдать меры безопасности. Соотечественникам рекомендовано немедленно укрываться в бомбоубежищах при тревоге, следить за официальной информацией, иметь при себе документы и контактные данные дипмиссий.

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