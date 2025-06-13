Министерства иностранных дел Узбекистана и Кыргызстана выступили с заявлениями на фоне стремительного обострения ситуации на Ближнем Востоке.

МИД Узбекистана выразил серьезную обеспокоенность в связи с военной операцией Израиля против Ирана, которая привела к человеческим жертвам.

«Призываем все стороны к максимальной сдержанности, немедленному прекращению военных действий и переходу к политико-дипломатическим методам урегулирования», — говорится в заявлении.

Ведомство предупредило о риске дальнейшей эскалации, способной перерасти в широкомасштабную конфронтацию. Узбекистан подтвердил приверженность укреплению региональной стабильности и готовность содействовать усилиям по деэскалации.

МИД Кыргызстана также заявил о крайней обеспокоенности в связи с ростом напряженности между Израилем и Ираном. Бишкек призвал обе стороны воздержаться от шагов, способных усугубить конфликт, и подчеркнул важность поиска мирного выхода из ситуации.

Посольства стран Центральной Азии также обратились к своим гражданам, находящимся в зоне конфликта, с призывом соблюдать меры безопасности. Соотечественникам рекомендовано немедленно укрываться в бомбоубежищах при тревоге, следить за официальной информацией, иметь при себе документы и контактные данные дипмиссий.