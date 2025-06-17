ИЗРАИЛЬ УДАРИЛ ПО ИРАНУ
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Трамп готовит сделку Ирана и Израиля?
Президент Макрон заявил, что американский лидер готовит перемирие — сам Трамп это отрицает
Трамп готовит сделку Ирана и Израиля?
Дональд Трамп / Reuters
8 часов назад

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Дональд Трамп досрочно покинул саммит G7 ради подготовки мирной сделки между Ираном и Израилем.

Однако Трамп в жесткой форме опроверг заявления Макрона, обвинив его в «жажде внимания» и распространении дезинформации.

«Самопиарящийся президент Франции Эммануэль Макрон ошибочно заявил, что я покинул саммит G7, чтобы заняться «перемирием» между Израилем и Ираном. Неправда! Он не имеет понятия, зачем я возвращаюсь в Вашингтон, но это точно не связано с перемирием. Это нечто гораздо более важное. Специально или случайно — Макрон всегда ошибается. Следите за новостями», — написал Трамп в соцсетях.

Хотя он сам же ранее говорил о том, что проводит много встреч для установления мира между Тель-Авивом и Тегераном. 15 июня он даже упомянул возможность того, что Владимир Путин может помочь в этом.

Он также призывал Иран и Израиль заключить сделку. В интервью ABC News он заявил, что открыт для участия Путина в качестве посредника.

При этом его утверждение противоречит комментариям премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который 14 июня заявил, что кампания Израиля против Ирана только усилится.

Несмотря на то, что Трамп спешно покинул саммит G7, лидеры все же успели согласовать заявление, в котором осудили действия Ирана и поддержали «право Израиля на самооборону». При этом лидеры никак не учли тот факт, что Тель-Авив напал первым.

В тексте совместного заявления говорится: «Иран никогда не должен получить ядерное оружие». Также Иран назван «основным источником региональной нестабильности и террора».

Прямой критики Израиля в заявлении вообще нет. Лидеры G7 лишь подчеркивают «важность защиты мирных жителей и необходимость широкой деэскалации, включая прекращение огня в Газе».


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