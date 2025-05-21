ПОЛИТИКА
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Дом Стармера подожгли украинцы
Все трое подозреваемых в поджоге дома премьер-министра Великобритании оказались выходцами из Украины, двое из них — начинающие модели и актеры
Дом Стармера подожгли украинцы
Дом премьер-министра Великобритании Кира Стармера в северном Лондоне после поджога, 13 мая 2025 года / Reuters
3 часа назад

Третий задержанный по делу о поджоге дома премьер-министра Великобритании Кира Стармера оказался выходцем из Украины. 34-летний Петро Починок подозревается в сговоре с ранее задержанными соотечественником Романом Лавриновичем и гражданином Румынии украинского происхождения Станиславом Карпюком, сообщает The Telegraph.

Починок должен явиться в Вестминстерский магистратский суд в среду, 21 мая, в то время как остальные фигуранты будут находиться под стражей до 6 июня, когда состоится слушание в Олд-Бейли — центральном уголовном суде Лондона.

По данным Скотленд-Ярда, троица обвиняется в сговоре «с неустановленными лицами с целью порчи огнем чужого имущества». Расследование возглавило Контртеррористическое командование полиции Лондона.

Речь идет о серии майских пожаров в Лондоне: возгорании автомобиля 8 мая, пожаре у входа в многоквартирный дом в Ислингтоне 11 мая, а также пожаре в жилом доме в Кентиш Таун 12 мая. Последний инцидент затронул дом, где жил Стармер до того, как стал премьер-министром и переехал на Даунинг-стрит.

21-летний Лавринович, проживающий в районе Сиденхэм на юго-востоке Лондона, уже обвиняется в трех случаях поджога с намерением подвергнуть опасности жизни людей. По информации суда, он отрицает свою вину.

Примечательно, что среди подозреваемых двое — Карпюк и Лавринович — оказались начинающими моделями и актерами. На своем модельном профиле Карпюк, проживший в Великобритании девять лет, указал, что родился в Черновцах — небольшом городе на западе Украины. В профессиональной биографии он сформулировал амбициозную цель стать «лучшей мужской моделью в мире» и охарактеризовал свою внешность как «этнически разноплановую». В одном из видеороликов Карпюк признается в любви к Лондону и рассказывает, что предпочитает «наслаждаться долгими прогулками в парке со своей собакой».

Карпюк вместе с братом владеет фирмой по покраске и декорированию. В суде он не отрицал знакомства с Лавриновичем, но утверждал, что не находился поблизости от мест предполагаемых поджогов.

Лавринович также размещал фотографии на сайте модельного агентства. На его страницах в социальных сетях можно увидеть фотографии, где он отжимается в своей спальне на фоне флага Англии.

Ранее в Британии обвинили некое «враждебное государство» в организации поджога дома Стармера, однако конкретную страну не называли.

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