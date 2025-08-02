Турция начала поставки природного газа в Сирию, сообщил в субботу министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар. Газ из Азербайджана будет поступать через турецкий приграничный город Килис в северную Сирию.

Байрактар заявил, что ежегодно в Сирию может экспортироваться до 2 млрд кубометров природного газа, что позволит «вырабатывать электричество для обеспечения нужд 5 млн домохозяйств». Газовое соединение от Килиса до сирийского Алеппо было завершено 21 мая после восстановления поврежденных трубопроводов.

Министр также отметил, что экспорт электроэнергии в Сирию сейчас осуществляется через восемь точек, а мощности планируется увеличить сначала на 25%, а затем более чем в два раза.