Турция начала поставки природного газа в Сирию, сообщил в субботу министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар. Газ из Азербайджана будет поступать через турецкий приграничный город Килис в северную Сирию.
Байрактар заявил, что ежегодно в Сирию может экспортироваться до 2 млрд кубометров природного газа, что позволит «вырабатывать электричество для обеспечения нужд 5 млн домохозяйств». Газовое соединение от Килиса до сирийского Алеппо было завершено 21 мая после восстановления поврежденных трубопроводов.
Министр также отметил, что экспорт электроэнергии в Сирию сейчас осуществляется через восемь точек, а мощности планируется увеличить сначала на 25%, а затем более чем в два раза.
Энергетическая инфраструктура Сирии серьезно пострадала в ходе гражданской войны, начавшейся в 2011 году. Электростанции, линии электропередач и газовые системы были сильно повреждены, что сократило ежедневную подачу электричества во многих регионах до 3-4 часов.
После падения режима Баас в декабре 2024 года в Сирии начался переходный период, в котором восстановление энергетической инфраструктуры определено как главный приоритет. Турция, используя свой технический опыт и географическую близость, активно включилась в восстановительные работы.
Ранее Турция уже поставляла ограниченные объемы электроэнергии в северную Сирию, периодически оказывая региональную поддержку через линии электропередач.