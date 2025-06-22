США атаковали три иранских ядерных объекта в Фордо, Натанзе и Исфахане в ночь на 22 июня. Президент Дональд Трамп принял решение о нанесении ударов после того, как удостоверился в «высокой вероятности успеха» операции, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.

Источник отметил, что Трамп счел атаку «правильным решением» после убеждения в нежелании Тегерана заключать ядерное соглашение. В обращении к нации американский президент назвал удары «историческим моментом» для США, Израиля и всего мира, заявив о цели остановить ядерную угрозу от главного «спонсора терроризма в мире».

Трамп объявил, что ключевые объекты иранской ядерной программы «целиком и полностью уничтожены», но предупредил о наличии в Иране еще «многих целей». Президент пригрозил новыми ударами, если Тегеран не заключит мир.

Иран заранее вывез запасы обогащенного урана из ядерных центров. Организация по атомной энергии страны назвала действия США нарушением международного права и пообещала продолжить ядерные разработки, настаивая на мирных целях программы.

Удар последовал после провала дипломатических усилий. С апреля США и Иран провели пять раундов непрямых переговоров при посредничестве Омана. Шестой раунд планировался на 15 июня, однако в ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана, что привело к эскалации конфликта между сторонами.