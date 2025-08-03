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Афганистан — мост между Центральной и Южной Азией
Афганистан и Туркменистан подписали соглашение о модернизации порта Тургунди на сумму $5 млн
Афганистан — мост между Центральной и Южной Азией
Афганистан и Туркменистан модернизируют порт Тургунди / пресс-служба МИД Афганистана
3 августа 2025 г.

Афганистан и Туркменистан договорились о совместной модернизации порта Тургунди, расположенного на границе двух стран. Соглашение подписали представители железнодорожного управления Министерства общественных работ Афганистана и государственной туркменской компании «Демирёллары».

Проект предусматривает строительство новых складских помещений и погрузочно-разгрузочной инфраструктуры вдоль железнодорожной линии Тургунди — Герат. Финансирование в размере $5 млн полностью обеспечит туркменская сторона.

По мнению сторон, развитие порта Тургунди повысит эффективность трансграничной торговли и усилит роль Афганистана как сухопутного моста между Центральной и Южной Азией. Новая инфраструктура позволит увеличить объемы импорта и экспорта, а также упростит логистику в регионе.

В Афганистане действуют четыре международные железнодорожные линии. Первый маршрут соединяет узбекистанский Термез с Мазари-Шарифом через пограничный пункт Хайратон.

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Второй — от иранского Хафа до Герата. Два других участка проходят из Туркменистана: от Серхетабада до Тургунди и от Керки до Андхоя.

Все эти линии были построены с участием зарубежных подрядчиков и при поддержке иностранных инвесторов.

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