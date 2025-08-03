Афганистан и Туркменистан договорились о совместной модернизации порта Тургунди, расположенного на границе двух стран. Соглашение подписали представители железнодорожного управления Министерства общественных работ Афганистана и государственной туркменской компании «Демирёллары».

Проект предусматривает строительство новых складских помещений и погрузочно-разгрузочной инфраструктуры вдоль железнодорожной линии Тургунди — Герат. Финансирование в размере $5 млн полностью обеспечит туркменская сторона.

По мнению сторон, развитие порта Тургунди повысит эффективность трансграничной торговли и усилит роль Афганистана как сухопутного моста между Центральной и Южной Азией. Новая инфраструктура позволит увеличить объемы импорта и экспорта, а также упростит логистику в регионе.

В Афганистане действуют четыре международные железнодорожные линии. Первый маршрут соединяет узбекистанский Термез с Мазари-Шарифом через пограничный пункт Хайратон.