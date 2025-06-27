Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о подготовке новых контрактов на десятки тысяч дальнобойных беспилотников для нанесения систематических ударов по военным объектам на территории России. По его словам, соответствующее решение было принято около двух недель назад, а сами операции уже ведутся по утвержденному графику.

«Украина переходит к следующей фазе стратегии, разработанной еще в прошлом году, — заявил Умеров. — Это долгосрочная кампания глубинных ударов по критической инфраструктуре противника. Все поставки идут по расписанию, удары наносятся ежедневно». Министр подчеркнул, что речь идет исключительно о военных целях.

По словам Умерова, только с начала года украинские силы уже получили 1,5 млн дронов — как через государственные поставки, так и напрямую в бригады. Всего в 2025 году планируется передать армии свыше 4 млн БПЛА. Это, по заявлению министра, стало возможным благодаря росту внутреннего производства до рекордных масштабов.

Ранее на этой неделе главком ВСУ Александр Сырский также анонсировал расширение операций в глубине территории РФ. Он уточнил, что Украина сейчас располагает большим числом FPV-дронов, чем Россия, хотя признал технологическое преимущество Москвы в опто-волоконных беспилотниках, с которыми не справляются средства РЭБ.