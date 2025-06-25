БЛИЖНИЙ ВОСТОК
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Maersk свернула участие в оккупационной экономике Израиля
Maersk свернула участие в оккупационной экономике Израиля
Maersk свернула участие в оккупационной экономике Израиля / TRT Russian
25 июня 2025 г.

Судоходный гигант Maersk объявил в понедельник о выводе инвестиций из компаний, связанных с незаконными израильскими поселениями на оккупированном Западном берегу, после месяцев давления со стороны пропалестинских активистов.

«После недавнего пересмотра перевозок, связанных с Западным берегом, мы усилили процедуры проверки в отношении израильских поселений, включая согласование нашего процесса с базой данных предприятий, опубликованной Управлением ООН по правам человека», — говорится в заявлении датской компании.

Эта база данных, впервые опубликованная в 2020 году и обновленная в 2023-м, включает более 100 компаний, связанных с деятельностью в израильских поселениях на оккупированном Западном берегу, которые считаются незаконными согласно международному праву.

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