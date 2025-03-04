ПОЛИТИКА
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Маск предложил Зеленскому изгнание и амнистию
Илон Маск предложил отправить Зеленского «в нейтральную страну в обмен на мирное возвращение Украины к демократии»
Маск предложил Зеленскому изгнание и амнистию
/ Archivo AFP
4 марта 2025 г.

Илон Маск предложил предоставить президенту Украины Владимиру Зеленскому амнистию и отправить его в «нейтральную страну» в рамках смены власти в Киеве. По мнению предпринимателя, это позволит Украине «вернуться к демократии».

Комментарий Маска, опубликованный на X, вызвал резонанс, особенно на фоне резкого изменения политики администрации Дональда Трампа в отношении Украины. В ответ на пост консервативного обозревателя DC Draino Маск согласился, что Зеленский потеряет власть, если война закончится и в стране пройдут выборы.

«Как бы это ни было неприятно, Зеленскому стоит предложить амнистию в нейтральной стране в обмен на мирное возвращение Украины к демократии», — написал он.

Ранее Маск обвинял Зеленского в затягивании войны ради личной выгоды, заявляя, что украинский лидер стремится к «вечной войне» ради финансовых интересов.

Высказывания Маска прозвучали на фоне нарастающего разлада между Вашингтоном и Киевом. По итогам встречи между лидерами в Овальном кабинете на прошлой неделе Трамп заявил, что Зеленский «не готов к миру», а позже заморозил военную помощь Украине. В Белом доме подтвердили, что все поставки поставлены на паузу, чтобы убедиться в их целесообразности. Трамп во время пресс-конференции в понедельник также намекнул, что если Зеленский не готов будет «пойти на сделку», он «не задержится надолго».

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