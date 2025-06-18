Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил Дональду Трампу, что перемирие между Индией и Пакистаном в мае было результатом прямых переговоров между военными двух стран, а не американского посредничества. Об этом сообщил глава индийского МИД Викрам Мисри.

По его словам, Моди «четко дал понять», что в период конфликта не обсуждались ни торговые соглашения с США, ни роль Вашингтона как посредника. Он добавил, что Индия «никогда не принимала внешнего посредничества и не примет его в будущем».

Разговор Моди и Трампа прошел по инициативе американской стороны на полях саммита G7 в Канаде и длился 35 минут. Ранее Трамп утверждал, что именно его призыв «сфокусироваться на торговле, а не на войне» стал ключом к прекращению огня.

В Белом доме эти сообщения пока не комментировали.