ВОЙНА В УКРАИНЕ
2 мин чтения
Буданов: прекращение огня возможно до конца года
Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что прекращение огня между Украиной и Россией возможно «задолго до конца года» при участии США
Буданов: прекращение огня возможно до конца года
Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов / Reuters
11 июля 2025 г.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что прекращения огня между Украиной и Россией можно достичь в ближайшие месяцы.

В интервью Bloomberg он подчеркнул, что договоренность реальна, если в процесс будут вовлечены три стороны — Украина, Россия и США.

«Реалистично ли это сделать — да. Сложно ли это — нет. Для этого нужно как минимум три стороны — Украина, Россия и США. И мы добьемся этого», — сказал он.

Буданов также выразил уверенность, что Вашингтон продолжит оказывать Киеву помощь. По его словам, США смогут передать Украине дополнительные системы противовоздушной обороны.

Он отдельно отметил, что президент США Дональд Трамп «последователен» в своих действиях, и призвал не судить о нем по внешним оценкам.

«Как глава спецслужбы я знаю больше», — добавил он.

Президент России Владимир Путин ранее не раз заявлял, что Москва открыта к переговорам с Киевом. В разговоре с Дональдом Трампом он также подтвердил, что Россия продолжает искать пути решения конфликта, но настаивает на достижении заявленных целей.

По словам Путина, необходимый для России результат — устранение причин конфликта и обеспечение условий для долгосрочного мира.

После трехлетнего перерыва в переговорах украинская и российская делегации провели две встречи в Стамбуле — 16 мая и 2 июня.

На последних переговорах стороны обменялись проектами меморандумов о прекращении огня.

Президент России отмечал, что позиции Москвы и Киева в этих документах «абсолютно противоположны», но подтвердил готовность провести третий раунд переговоров.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что новая встреча возможна после завершения согласованных обменов, достигнутых на предыдущих этапах.

СвязанныеTRT Global - Спецпосланник Трампа пробудет неделю в Киеве
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us