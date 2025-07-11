Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что прекращения огня между Украиной и Россией можно достичь в ближайшие месяцы.

В интервью Bloomberg он подчеркнул, что договоренность реальна, если в процесс будут вовлечены три стороны — Украина, Россия и США.

«Реалистично ли это сделать — да. Сложно ли это — нет. Для этого нужно как минимум три стороны — Украина, Россия и США. И мы добьемся этого», — сказал он.

Буданов также выразил уверенность, что Вашингтон продолжит оказывать Киеву помощь. По его словам, США смогут передать Украине дополнительные системы противовоздушной обороны.

Он отдельно отметил, что президент США Дональд Трамп «последователен» в своих действиях, и призвал не судить о нем по внешним оценкам.

«Как глава спецслужбы я знаю больше», — добавил он.

Президент России Владимир Путин ранее не раз заявлял, что Москва открыта к переговорам с Киевом. В разговоре с Дональдом Трампом он также подтвердил, что Россия продолжает искать пути решения конфликта, но настаивает на достижении заявленных целей.

По словам Путина, необходимый для России результат — устранение причин конфликта и обеспечение условий для долгосрочного мира.

После трехлетнего перерыва в переговорах украинская и российская делегации провели две встречи в Стамбуле — 16 мая и 2 июня.

На последних переговорах стороны обменялись проектами меморандумов о прекращении огня.

Президент России отмечал, что позиции Москвы и Киева в этих документах «абсолютно противоположны», но подтвердил готовность провести третий раунд переговоров.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что новая встреча возможна после завершения согласованных обменов, достигнутых на предыдущих этапах.