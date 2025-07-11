ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Спецпосланник Трампа пробудет неделю в Киеве
Визит Келлога совпал с ужесточением тона Трампа в отношении России и усилением поддержки вооружения Украины
Спецпосланник Трампа пробудет неделю в Киеве
Владимир Зеленский и Кит Келлог / Reuters
11 июля 2025 г.

Спецпосланник США по Украине Кит Келлог заявил о своем прибытии в Киев в понедельник, 14 июля. Его визит продлится всю неделю.

«Мы будем в Киеве в понедельник. Мы будем там всю неделю», — сказал Келлог в разговоре с журналистом Novyny Live.

Визит американского дипломата происходит на фоне заметного изменения риторики президента Дональда Трампа в отношении России и усиления поддержки вооружения Украины. После победы на президентских выборах Белый дом возобновил переговоры с Россией, пытаясь завершить полномасштабную войну дипломатическими средствами.

По итогам последнего телефонного разговора между лидерами США и РФ 3 июля Трамп заявлял, что «разочарован» в отсутствии прогресса по российско-украинскому вопросу, и высказывал сомнения, что президент РФ «готов» к прекращению войны.

Между тем американский генерал-майор Джон Раферти окрыто заявил о необходимости наращивания ракетного потенциала НАТО для сдерживания Москвы. «Российская армия сегодня больше, чем была в начале войны в Украине, — сказал Раферти в интервью Reuters. — И мы знаем, что они будут продолжать инвестировать в ракеты дальнего радиуса действия».

Ранее, 2 июня во дворце Чыраган в Стамбуле состоялся второй раунд мирных переговоров РФ и Украины. Стороны достигли договоренности по гуманитарным вопросам.

Первый раунд стамбульских мирных переговоров между РФ и Украиной состоялся 16 мая в резиденции Долмабахче.

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