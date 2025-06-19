Специальный посланник США по Сирии Том Барак выступил с жестким предупреждением в адрес движения «Хезболла». По его словам, любое вмешательство со стороны «Хезболлы» в текущий конфликт будет «очень, очень, очень плохим решением».

«От имени президента Трампа могу сказать — это было бы крайне неосмотрительно», — заявил Барак, отвечая на вопрос о возможной роли движения.

«Хезболла», поддерживаемая Ираном вооруженная структура, базирующаяся в Ливане, понесла тяжелые потери в результате израильских ударов в прошлом году. Тогда, по сообщениям, был ликвидирован лидер движения Хасан Насралла, а также взорваны устройства связи, использовавшиеся членами Хезболлы, что привело к многочисленным жертвам и ранениям.

США не уточнили, какие меры будут предприняты в случае вмешательства, однако подчеркнули, что любые действия «Хезболлы» будут расценены как серьезная эскалация.

Президент США Дональд Трамп, по данным источников Guardian, хочет вступить в войну с Ираном, но с условием: одним ударом уничтожить главный ядерный комплекс в Фордо.

Политик якобы заявил чиновникам Минобороны 18 июня, что одобрит удары по Ирану только в том случае, если будет полная гарантия уничтожения подземного ядерного объекта в Фордо с помощью сверхмощной бомбы GBU-57.

Речь идет о 13,6-тонной бомбе, предназначенной для разрушения укрепленных подземных объектов. По словам источников издания, Пентагон сообщил Трампу, что такие удары смогут вывести Фордо из строя. Однако точной гарантии уничижения всего комплекса нет.

Именно поэтому президент все еще сомневается в эффективности этой меры и не дал разрешения на операцию, отмечает Guardian. Трамп также рассчитывает, что сама угроза удара может подтолкнуть Иран к переговорам, поясняет газета.