Президент США Дональд Трамп в понедельник осудил массированные авиаудары России по Украине, заявив, что Москва «бомбит как безумная» несмотря на продолжающиеся переговоры. По его словам, стороны «вроде как приблизились к соглашению», однако происходящее на поле боя «совершенно неприемлемо».

«Мне не нравится то, что происходит в Украине. Это ужасно», — сказал Трамп, добавив, что США участвуют во встречах с представителями России и Украины и продолжают искать путь к миру. Он подчеркнул, что особенно недоволен последней волной атак за прошедшую неделю.

В марте Трамп уже заявлял, что «зол» на президента России Владимира Путина, а накануне вновь призвал Москву прекратить бомбардировки. Несмотря на это, Кремль продолжает удары по украинской территории и отверг американско-украинское предложение о 30-дневном немедленном и полном прекращении огня.

Ранее Москва выразила теоретическую поддержку идее перемирия, но дала понять, что у нее остаются вопросы к содержанию потенциальной сделки. Россия называет озвученные инициативы «сырыми» и «односторонними». Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на этой неделе заявлял, что в Москве особенно обеспокоены возможностью дальнейшего перевооружения украинской армии.