Лондон определился
«Мы видим голодающих младенцев, детей, которые слишком слабы, чтобы стоять — эти картины останутся с нами на всю жизнь», — заявил премьер-министр Британии Кир Стармер, сообщая о намерении признать Палестину.
До этого, как писали британские СМИ, на премьера давили однопартийцы, члены правительства и МИД, требуя признания Палестины суверенным государством. Сообщалось, что глава правительства не торопился определяться с позицией по Палестине, поскольку опасался обвинений в антисемитизме и серьезного осложнения отношений с главным союзником Израиля — США.
О самом признании может быть заявлено в ходе Генассамблеи ООН в сентябре. Решение о присоединении Лондона к «импульсу, созданному Францией» приветствовал министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. По его словам, эти действия призваны «остановить бесконечную череду насилия».
Хороший пример
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон пообещал признать страну на Генассамблее ООН в сентябре, подчеркнув, что главная задача — прекратить войну в Газе и оказать помощь гражданскому населению.
Среди ведущих мировых держав активнее всех признание Палестины уже давно отстаивает Турецкая Республика. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган созвонился с французским лидером и поздравил его с решением признать Палестину в качестве государства. Глава государства также подчеркнул, что гуманитарная ситуация в секторе Газа ухудшилась и призвал международное сообщество принять меры для остановки боевых действий как можно быстрее.
По словам турецкого президента, решение конфликта между Израилем и Палестиной, а также установление прочного мира в регионе возможно добиться путем «создания двух государств».
Сейчас Палестину признают свыше 140 стран, включая Турцию, Китай, Индию, Россию, Бразилию, Швецию, Польшу. В прошлом году независимой Палестину признали Норвегия, Испания и Ирландия.
Постепенно присоединяются и другие западные страны. В конце июля прошла конференция ООН по палестинскому вопросу, организованная Францией и Саудовской Аравией, главы МИД 15 государств, (в том числе Канады, Австралии, Новая Зеландии, Андорры, Мальты, Исландии, Португалии, Сан-Марино и Финляндии) опубликовали совместную декларацию с поддержкой «двугосударственного решения» израильско-палестинского конфликта. Приверженность этой цели на встрече подтвердили и представители Словении, Испании, Ирландии, Португалии и Норвегии, которые уже признали Палестину.
Среди стран, которые выступают против признания Палестины, оказалась Италия. По словам премьер-министра Джорджи Мелони, оно должно состояться после фактического учреждения государства, а пока «может быть даже контрпродуктивным для достижения поставленной цели».
При этом политик подчеркивает, что она сторонница Государства Палестина.
Инициатива по признанию Палестины предсказуемо вызвала негативную реакцию в США. Госсекретарь Марко Рубио назвал это «необдуманным решением, которое срывает мирный процесс».
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху обрушился с критикой на Париж, назвал эту инициативу «плацдармом для уничтожения» Израиля и объявил об отзыве посла из Франции для консультаций.
ЕС устал от Израиля
В последнее время страны ЕС всерьез задумались о пересмотре отношений с Израилем: если изначально они поддерживали Тель-Авив, то сейчас все внимание переместилось на гуманитарную катастрофу в Газе. Брюссель возмущен действиями Израиля во время войны в секторе.
Глава европейской дипломатии Кая Каллас в середине июля представила десять вариантов санкций против Израиля — среди них и приостановка экспорта оружия. Британия еще весной приостановила переговоры о зоне свободной торговли с правительством Биньямина Нетаньяху из-за блокады Газы.
Ключевой союзницей Израиля в Евросоюзе считается Германия. Раньше власти игнорировали призывы своих политиков и дипломатов проводить более жесткий курс в отношении Тель-Авива, однако ситуация стала меняться.
В отношении к Израилю со стороны ФРГ происходит определенный сдвиг. Канцлер Германии Фридрих Мерц накануне дал понять, что на фоне «катастрофической гуманитарной ситуации» в Газ его правительство готово пересмотреть свою позицию по Соглашению об ассоциации между ЕС и Израилем, которое предусматривает тесные связи в торговле и других областях сотрудничества.
Еще в мае 17 стран — членов ЕС выступили за частичную приостановку действия этого соглашения, ссылаясь на то, что Израиль «нарушает свои обязательства в области прав человека, предусмотренные условиями документа».
На этой неделе Еврокомиссия предложила отстранить Тель-Авив от своей ведущей научно-исследовательской программы Horizon Europe из-за серьезного гуманитарного кризиса в Газе. В Брюсселе предложили лишить Израиль доступа к одному из важнейших исследовательских направлений этой программы — Европейскому инновационному совету (EIC), который специализируется на прорывных технологиях. В этой программе участвуют 46 израильских компаний и за последние четыре года страна получила около €200 млн из ее фондов.
Ранее Брюссель никогда не приостанавливал деятельность какого-либо государства в программе Horizon Europe.
Профессор СПбГУ Наталья Еремина в разговоре с TRT на русском отметила, что ситуация с признанием Палестины очень сложная, а французский лидер своим заявлением хотел показать, что Париж пытается снова играть самостоятельную роль и Вашингтон ему не указ.
«Сейчас ситуация обострилась многократно, потому что речь уже идет не о военной операции Израиля, а о фактическом уничтожении даже образа палестинского государства и вообще возможности формирования такого государства, потому что Израиль проводит тотальную зачистку, убивает прежде всего мирных жителей», — пояснила эксперт.
Она добавила, что наносятся удары по лагерям беженцев.
«Людям трудно выехать, происходят обстрелы пограничных территорий, речь идет о зачистке, это вызвало соответствующие реакции в крупнейших государствах. Палестину поддерживает все больше государств, но многие ключевые государства предпочитали занимать очень осторожную позицию», — считает политолог.
По ее мнению, Эммануэль Макрон хочет продемонстрировать свою самостоятельность в принятии решений, независимость от США.
«Таким образом президент Франции обращается к электорату, пытаясь играть роль миротворца. У него сейчас очень низкие рейтинги и он пытается исправить ситуацию с помощью громких заявлений. Это игра на внутреннего избирателя: во Франции очень много переселенцев из стран Ближнего Востока и части Африки, а это электорат, выступающий в поддержку Палестины, чьи голоса важны», — подытожила специалист.