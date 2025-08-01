Лондон определился

«Мы видим голодающих младенцев, детей, которые слишком слабы, чтобы стоять — эти картины останутся с нами на всю жизнь», — заявил премьер-министр Британии Кир Стармер, сообщая о намерении признать Палестину.

До этого, как писали британские СМИ, на премьера давили однопартийцы, члены правительства и МИД, требуя признания Палестины суверенным государством. Сообщалось, что глава правительства не торопился определяться с позицией по Палестине, поскольку опасался обвинений в антисемитизме и серьезного осложнения отношений с главным союзником Израиля — США.

О самом признании может быть заявлено в ходе Генассамблеи ООН в сентябре. Решение о присоединении Лондона к «импульсу, созданному Францией» приветствовал министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. По его словам, эти действия призваны «остановить бесконечную череду насилия».

Хороший пример

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон пообещал признать страну на Генассамблее ООН в сентябре, подчеркнув, что главная задача — прекратить войну в Газе и оказать помощь гражданскому населению.

Среди ведущих мировых держав активнее всех признание Палестины уже давно отстаивает Турецкая Республика. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган созвонился с французским лидером и поздравил его с решением признать Палестину в качестве государства. Глава государства также подчеркнул, что гуманитарная ситуация в секторе Газа ухудшилась и призвал международное сообщество принять меры для остановки боевых действий как можно быстрее.

По словам турецкого президента, решение конфликта между Израилем и Палестиной, а также установление прочного мира в регионе возможно добиться путем «создания двух государств».

Сейчас Палестину признают свыше 140 стран, включая Турцию, Китай, Индию, Россию, Бразилию, Швецию, Польшу. В прошлом году независимой Палестину признали Норвегия, Испания и Ирландия.

Постепенно присоединяются и другие западные страны. В конце июля прошла конференция ООН по палестинскому вопросу, организованная Францией и Саудовской Аравией, главы МИД 15 государств, (в том числе Канады, Австралии, Новая Зеландии, Андорры, Мальты, Исландии, Португалии, Сан-Марино и Финляндии) опубликовали совместную декларацию с поддержкой «двугосударственного решения» израильско-палестинского конфликта. Приверженность этой цели на встрече подтвердили и представители Словении, Испании, Ирландии, Португалии и Норвегии, которые уже признали Палестину.

Среди стран, которые выступают против признания Палестины, оказалась Италия. По словам премьер-министра Джорджи Мелони, оно должно состояться после фактического учреждения государства, а пока «может быть даже контрпродуктивным для достижения поставленной цели».

При этом политик подчеркивает, что она сторонница Государства Палестина.

Инициатива по признанию Палестины предсказуемо вызвала негативную реакцию в США. Госсекретарь Марко Рубио назвал это «необдуманным решением, которое срывает мирный процесс».

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху обрушился с критикой на Париж, назвал эту инициативу «плацдармом для уничтожения» Израиля и объявил об отзыве посла из Франции для консультаций.