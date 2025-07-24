Федеральное министерство внутренних дел Германии (BMI) приостановило выдачу гуманитарных виз. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Согласно сообщению МВД, временно заморожены все процедуры гуманитарного приема. Это касается вида на жительство по параграфу 22 закона о пребывании (AufenthG), предусматривающего возможность переезда в ФРГ в исключительных случаях — для людей, находящихся в опасности из-за своей правозащитной, антивоенной или демократической деятельности.

Ранее по ускоренной процедуре гуманитарного приема в Германию могли попасть граждане России, Беларуси и Ирана. Приостановлены также аналогичные программы для афганцев и сирийцев.

По данным правозащитных организаций, за последние три года около трех тысяч граждан России получили гуманитарные визы и смогли уехать в Германию.

Приостановка не затрагивает тех, кто уже находится в Германии. Также продолжается продление выданных ранее видов на жительство. Тем, чьи заявления уже были одобрены, рекомендовано сохранять спокойствие.

В феврале 2025 года в Германии прошли парламентские выборы. После них в Берлине начали обсуждать ограничение гуманитарных программ. Однако тогда не было официальных заявлений о прекращении приема граждан из России и Беларуси.

С 1 июля Германия также прекратила прием апелляций на отказ по гуманитарной визе.