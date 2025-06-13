Иранское государственное телевидение сообщает, что дети входят в число погибших в результате израильской атаки на жилой район в Тегеране.

Израильский представитель сферы безопасности заявил AFP, что начальник генерального штаба Ирана «вероятно ликвидирован» в результате ударов. Атака на Иран была нацелена на высших военных чиновников и руководителей ядерной программы.

Армия Израиля призывает тысячи солдат резерва, сообщает Hebrew Channel 12. Это указывает на подготовку к возможной эскалации конфликта.

Вашингтон был проинформирован об израильской атаке против Ирана, передает израильское официальное радио.

Китайское посольство в Иране призывает китайских граждан и предприятия в Иране уделять пристальное внимание развитию событий и усилить меры безопасности на фоне эскалации ситуации.