ПОЛИТИКА
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Израиль обезглавил иранскую гвардию?
Глава Революционной гвардии «предположительно» погиб, над штабом в Тегеране вздымаются клубы дыма, а в США обвинили Тель-Авив в «безрассудной эскалации»
Израиль обезглавил иранскую гвардию?
Хосейн Салами / Reuters
9 часов назад

Иранское государственное телевидение сообщает, что глава военизированной Революционной гвардии Ирана предположительно погиб после израильской атаки.

Среди целей покушения были главнокомандующий КСИР Хосейн Салами, командующий центральным штабом «Хатам аль-Анбия» Голам Али Рашид, ректор университета имени шахида Бехешти Мохаммад Мехди Техранчи и бывший глава Организации по атомной энергии Ирана Ферейдун Аббаси, сообщил новостной канал иранского государственного телевидения IRIB после утренних атак на Тегеран.

Столбы дыма поднимаются от штаба Революционной гвардии в Тегеране, подтверждает атаку иранское государственное телевидение.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что Израиль нацелился на главный обогатительный центр Ирана, ядерных ученых и программу баллистических ракет.

Ведущий демократ в комитете по вооруженным силам Сената США резко раскритиковал союзника Америки Израиль за удары по Ирану в четверг, обвинив его в том, что он подвергает риску регион и американские силы. «Тревожное решение Израиля нанести авиаудары по Ирану является безрассудной эскалацией, которая рискует спровоцировать региональное насилие», — заявил в своем заявлении сенатор Джек Рид из Род-Айленда.

Напомним, ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о запуске «беспрецедентной» военной операции «Восстающий лев» против ядерных объектов Ирана.

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