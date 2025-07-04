ВОЙНА В ГАЗЕ
2 мин чтения
Палестинцы больше не могут ждать
Гражданская оборона Газы потребовала немедленного гуманитарного перемирия до достижения соглашения, предупредив, что мирное население больше не может ждать
Палестинцы больше не могут ждать
Дети Газы / AA
4 июля 2025 г.

Гражданская оборона сектора Газа призвала страны-посредники и международное сообщество немедленно ввести гуманитарное перемирие. Требование прозвучало на фоне продолжающихся боевых действий и отсутствия соглашения между сторонами.

Официальный представитель ведомства Махмуд Басал заявил: «Обращаюсь ко всем посредникам из центра сектора Газа, где смерть может наступить в любую минуту: добивайтесь немедленного гуманитарного перемирия. До того, как будет подписано соглашение о прекращении огня».

Он подчеркнул, что гибель мирных жителей должна быть остановлена. По его словам, население не должно расплачиваться за политические разногласия и затягивание переговоров.

Басал напомнил, что под завалами по-прежнему находятся тела погибших. Тысячи раненых нуждаются в медицинской помощи. Сотни тысяч человек остались без крыши над головой.

С момента возобновления ударов по Газе 18 марта, после окончания перемирия от 19 января, погибли более 6 500 человек. Примерно 23 тыс. получили ранения.

Общее число жертв с начала израильской кампании 7 октября 2023 года превысило 57 тыс. погибших и 135 тыс. раненых.

С 27 мая атаки продолжаются и в так называемых гуманитарных зонах, созданных в рамках совместной инициативы Израиля и США — «Фонд гуманитарной помощи Газе». По данным местных источников, там уже погибли 652 человека, более 4 500 получили ранения.

Тем временем израильская армия реализует план по закреплению и расширению оккупации сектора. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху открыто заявил о намерении захватить весь сектор Газа.

СвязанныеTRT Global - Израиль загоняет жителей Газы в угол
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us