Гражданская оборона сектора Газа призвала страны-посредники и международное сообщество немедленно ввести гуманитарное перемирие. Требование прозвучало на фоне продолжающихся боевых действий и отсутствия соглашения между сторонами.

Официальный представитель ведомства Махмуд Басал заявил: «Обращаюсь ко всем посредникам из центра сектора Газа, где смерть может наступить в любую минуту: добивайтесь немедленного гуманитарного перемирия. До того, как будет подписано соглашение о прекращении огня».

Он подчеркнул, что гибель мирных жителей должна быть остановлена. По его словам, население не должно расплачиваться за политические разногласия и затягивание переговоров.

Басал напомнил, что под завалами по-прежнему находятся тела погибших. Тысячи раненых нуждаются в медицинской помощи. Сотни тысяч человек остались без крыши над головой.

С момента возобновления ударов по Газе 18 марта, после окончания перемирия от 19 января, погибли более 6 500 человек. Примерно 23 тыс. получили ранения.

Общее число жертв с начала израильской кампании 7 октября 2023 года превысило 57 тыс. погибших и 135 тыс. раненых.

С 27 мая атаки продолжаются и в так называемых гуманитарных зонах, созданных в рамках совместной инициативы Израиля и США — «Фонд гуманитарной помощи Газе». По данным местных источников, там уже погибли 652 человека, более 4 500 получили ранения.

Тем временем израильская армия реализует план по закреплению и расширению оккупации сектора. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху открыто заявил о намерении захватить весь сектор Газа.