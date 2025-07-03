Израильская армия с марта вытеснила палестинцев с большей части (порядка 83,5%) Хан-Юнуса, сообщает верификационное подразделение Sanad телеканала «Аль-Джазира». Согласно спутниковым снимкам, под контролем израильских войск оказались почти 89 кв. км. С начала июня боевые действия в Хан-Юнусе усилились, особенно в восточной и южной частях города.

Согласно новым приказам, десятки тысяч перемещенных лиц вынуждены покинуть западные районы Хан-Юнуса и двигаться вглубь эксклава — в сторону Дейр-эль-Балаха. Этот центральный район сектора Газа уже сильно перегружен: по оценкам, там укрываются сотни тысяч человек, ранее изгнанных из других зон боевых действий.

В результате, по подсчетам Sanad, израильская стратегия вытеснения сконцентрировала основную массу гражданского населения в узкой полосе шириной 74,4 кв. км — это лишь 20% территории сектора. Остальные 80% (около 290 кв. км) признаны «опасными красными зонами», где сохраняется высокий риск авиаударов и наземных операций.

«Аль-Джазира» подчеркивает, что перемещения происходят на фоне продолжающихся ударов и блокирования доступа к гуманитарной помощи. Международные организации ранее предупреждали, что дальнейшее сужение безопасной зоны может спровоцировать гуманитарный коллапс в центре Газы.